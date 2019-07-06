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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Ayta Sözeri'ye ünlü akını

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Ayta Sözeri'ye ünlü akını

Ayta Sözeri, Kerki Solfej’in düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye’de sahneye çıktı.

Sahneye çıktığında büyük heyecan yaşayan Ayta Sözeri; “Bu benim ilk Harbiye konserim. 30 yıldır şarkı söylüyorum ilk defa dilim damağım kurudu. Bir de ne yalan söyleyeyim bu kadar kalabalık olacağınızı tahmin etmiyordum. Ne iyi ettiniz de geldiniz” dedi.
ÜNLÜ AKINI
Ayta Sözeri'yi Harbiye'deki ilk konserinde dostları da yalnız bırakmadı. Birce Akalay, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, İsmail Ege Şaşmaz, İpek Tanrıyar-Murat Evler, Elif Can Ongurlar, Özlem Conker, Sebahat Kumaş, Neşe Kelsoy gibi isimler Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasındaydı.

GÖKÇE BAHADIR'I SAHNEYE DAVET ETTİ
Konserin ilk yarısında 'Kahpe Kader' şarkısını seslendirirken Gökçe Bahadır'ı sahneye davet eden Ayta Sözeri, sanatçı dostuyla düet yapti.

BELKIS ÖZENER HARBİYE'DE

Ayta Sözeriye ünlü akını

Konserde konukları için bir de sürpriz hazırlayan Ayta Sözeri, Belkıs Özener'i "Sahneye eskimeyen bir sesi çağırıyorum" diyerek davet etti. 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısı ile sahneye çıkan Belkıs Özener Harbiye seyircisinin alkışlarına boğuldu. Seyircinin bu ilgisine karşılıksız kalmayan Özener, 'Benim Gözüm Sende' şarkısında sahneden inerek kalabalığa karıştı. 'Geçse de Gençlik Çağım' ile seyirciye veda eden Belkıs Özener, "Ayta bir başka. Çok saygılı, sevgi dolu, ve değerli bir müzisyen" diyerek Ayta Sözeri'ye teşekkür etti.

 

 

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