Ayta Sözeri'ye ünlü akını
Ayta Sözeri, Kerki Solfej’in düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye’de sahneye çıktı.
Sahneye çıktığında büyük heyecan yaşayan Ayta Sözeri; “Bu benim ilk Harbiye konserim. 30 yıldır şarkı söylüyorum ilk defa dilim damağım kurudu. Bir de ne yalan söyleyeyim bu kadar kalabalık olacağınızı tahmin etmiyordum. Ne iyi ettiniz de geldiniz” dedi.
ÜNLÜ AKINI
Ayta Sözeri'yi Harbiye'deki ilk konserinde dostları da yalnız bırakmadı. Birce Akalay, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, İsmail Ege Şaşmaz, İpek Tanrıyar-Murat Evler, Elif Can Ongurlar, Özlem Conker, Sebahat Kumaş, Neşe Kelsoy gibi isimler Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasındaydı.
GÖKÇE BAHADIR'I SAHNEYE DAVET ETTİ
Konserin ilk yarısında 'Kahpe Kader' şarkısını seslendirirken Gökçe Bahadır'ı sahneye davet eden Ayta Sözeri, sanatçı dostuyla düet yapti.
BELKIS ÖZENER HARBİYE'DE
Konserde konukları için bir de sürpriz hazırlayan Ayta Sözeri, Belkıs Özener'i "Sahneye eskimeyen bir sesi çağırıyorum" diyerek davet etti. 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısı ile sahneye çıkan Belkıs Özener Harbiye seyircisinin alkışlarına boğuldu. Seyircinin bu ilgisine karşılıksız kalmayan Özener, 'Benim Gözüm Sende' şarkısında sahneden inerek kalabalığa karıştı. 'Geçse de Gençlik Çağım' ile seyirciye veda eden Belkıs Özener, "Ayta bir başka. Çok saygılı, sevgi dolu, ve değerli bir müzisyen" diyerek Ayta Sözeri'ye teşekkür etti.
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