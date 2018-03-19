Coşkun Sabah, Ayşen Gruda'dan özür diledi...

Yavuz Bingöl’ün kayyum olarak görev yapmayı reddetmesinin ardından sanatçı Coşkun Sabah MESAM’a başkan olarak seçilmişti. Sabah göreve geldikten sonra verdiği röportajda 'yetkim olsa twitter'ı kapatırım' sözleriyle eleştirilerin hedefi haline geldi.
BENİ YANLIŞ ANLADILAR
Bugün twitter’dan kendini savunan ünlü müzisiyen, "Tweet ile ilgili haberimin içeriğini okumayan, sallıyor. Ben, Twitter sadece küfürlerin, hakaretlerin, iftiraların kol gezdiği, yeni doğmuş çocuğa küfredildiği, 8 tane önemli ve masum insanımızın uçak kazasından sonra binlerce hakaretin ve yürek soğutmanın yazıldığı bir mecrayı konuştum" mesajını paylaştı.
AYŞEN GRUDA'DAN ÖZÜR DİLERİM!
Bu sözlere Ayşen Gruda adına açılmış parodi hesaptan cevap gelince Coşkun Sabah "Ayşen Gruda denen şey..." diye tepki gösterdi.
Gruda adına açılmış hesabın sahte olduğunu öğrenen Coşkun Sabah, ünlü oyuncudan böyle özür diledi: Bu arada tek özürüm Ayşen Gruda'ya olur, çünkü ortaya kullandığı bir hoş olmayan ifadeyi bir iftiracı benim hesaba yönlendirmiş, ben direk bana yapılmış bir söylem olarak algıladım,zaten eski çalışma arkadaşım saygı duyduğum biri,bir mana veremedim, çok şaşırdım.Bu nedenle çok özür..
'SOSYAL MEDYADA YENİYİM, KAPATACAĞIM'
hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Çoşkun Sabah, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Ben sosyal medyanın küfürlü, belden aşağı,onur karalayıcı olanların yayınlanmamasını söyledim,durum buraya çekildi. Ben devlet adamı da değilim, buna gücümün yeteceğine inanmalarını da hiç ihtimal vermem. Ben bu sosyal medya ortamında yeniyim. Ama yakın zamanda kapatacağım. Bu arada avukatlarım tüm hakaret içeren,küfür içeren,etnik ayrımcılık içeren,bir etnik kökene hakaret içeren tweetleri ayıklıyorlar.Bu kişilerle yargı önünde görüşeceğiz" dedi.
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