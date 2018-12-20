Ayşen Gruda kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Ayşen Gruda, Türk Sinema tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Yeşilçam'ın popüler filmlerinde yer alan Ayşen Gruda'nın, komşularını güldürmek için taklitlerle başladığı serüveni, oyunculuk kariyerinin başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'ye sinema filmleri aracılığıyla ışık tutmaya başlamıştır. Peki, Ayşen Gruda kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Yeşilçam'ın en değerli oyuncuları arasında yer alan o isim hakkında detaylı bilgiler
Türk Sinemasının en önemli isimleri arasında yer alan Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kara tren makinisti olan babasını, kendisi lise eğitimini görürken kaybeden Ayşen Gruda, maddi sıkıntılar dolayısıyla okulu bırakmış ve çalışmaya başlamıştır.
Gruda'nın Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedilmiştir. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.
Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı.
Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.
Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü. Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.
Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu. Bu evlilik uzun sürdü. Boşandılar.
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