Ayşen Gruda: Bu halk beni nasıl gömeceğini bilir
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ayşen Gruda, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi ile sanat dünyasını yasa boğan 74 yaşındaki efsane, geçen yıl verdiği röportajda çarpıcı bir ifade kullanmıştı.
Ayşen Gruda, Şubat 2018'da Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuşmuştu.
"VASİYETE GEREK YOK"
Usta sanatçı, "Sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu peki?" sorusuna, "Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum" cevabını vermişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle