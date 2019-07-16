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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’dan özel açıklamalar: Sezen beni yalıda yaşatıyor

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’dan özel açıklamalar: Sezen beni yalıda yaşatıyor

11 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar, uzun tedavi sürecinin sonunda yeniden hayata karıştı.

Akciğerindeki kitle nedeniyle bir yıldır tedavi gören, hatta uzun süre yoğun bakımda kalan Ar, aylar sonra ilk kez Nişantaşı’nda objektife takıldı. Önceki gün City’s’de bir arkadaşı eşliğinde tekerlekli sandalyesiyle mağazaları dolaşırken görüntülenen Mehtap Ar, birkaç çift ayakkabı aldığı mağazadan çıkışta şöyle dedi:

Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’dan özel açıklamalar: Sezen beni yalıda yaşatıyor

Müjde Arj - Aysel Gürel - Mehtap Ar

SEZEN BENİ YALIDA YAŞATIYOR

“Akciğerde bir kist var, onunla uğraşıyoruz ama iyiye gidiyor her şey. Hastalığı sevmedim, ‘Git benden dedim’ o da gidiyor. İmmunoterapi gördüm, var olan kitle küçüldü. Şu an yürüyemediğim için pek iş yapamıyorum ama moralim gayet iyi, bomba gibiyim, daha da iyi olacağım. İnsanlar bunalımdayken alışverişe gider, ben de bugün öyle yaptım, hayat çok güzel.”
Mehtap Ar, sanatçıdan dost olmaz inanışının aksine sanat dünyasının ünlü isimlerinin kendisini bu zor süreçte hiç yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi. “Herkes arıyor, soruyor sağ olsunlar.
Ben ‘Sanatçıdan dost olmaz’ lafını hiç sevmiyorum, insandan dost olur, ben ona inanıyorum. Tüm arkadaşlarım, özellikle Tarkan ve Sezen (Aksu) ilk günden beri beni hiç yalnız bırakmıyor. Hatta gittim, Sezen’in yalısında yaşıyorum.
Hastalık çok güzel, bakın insanı yalıda yaşatıyor. O gerçekten çok iyi bir dost. Annemin hastalığında da hep yanımızdaydı. Arada evime geliyorum, sonra Sezen özel ambulanslar kiralayıp beni aldırıyor.
Evinde yemekler yapıyor. Ablam Müjde, Sezen, oğlum Söz kocaman bir aileyiz. Bir aya kalmaz yürüyeceğim, doktorum müjdeyi verdi.”
Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’dan özel açıklamalar: Sezen beni yalıda yaşatıyor

Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’dan özel açıklamalar: Sezen beni yalıda yaşatıyor

 

 

 

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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