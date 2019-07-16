Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’dan özel açıklamalar: Sezen beni yalıda yaşatıyor
11 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar, uzun tedavi sürecinin sonunda yeniden hayata karıştı.
Akciğerindeki kitle nedeniyle bir yıldır tedavi gören, hatta uzun süre yoğun bakımda kalan Ar, aylar sonra ilk kez Nişantaşı’nda objektife takıldı. Önceki gün City’s’de bir arkadaşı eşliğinde tekerlekli sandalyesiyle mağazaları dolaşırken görüntülenen Mehtap Ar, birkaç çift ayakkabı aldığı mağazadan çıkışta şöyle dedi:
Müjde Arj - Aysel Gürel - Mehtap Ar
SEZEN BENİ YALIDA YAŞATIYOR
“Akciğerde bir kist var, onunla uğraşıyoruz ama iyiye gidiyor her şey. Hastalığı sevmedim, ‘Git benden dedim’ o da gidiyor. İmmunoterapi gördüm, var olan kitle küçüldü. Şu an yürüyemediğim için pek iş yapamıyorum ama moralim gayet iyi, bomba gibiyim, daha da iyi olacağım. İnsanlar bunalımdayken alışverişe gider, ben de bugün öyle yaptım, hayat çok güzel.”
Mehtap Ar, sanatçıdan dost olmaz inanışının aksine sanat dünyasının ünlü isimlerinin kendisini bu zor süreçte hiç yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi. “Herkes arıyor, soruyor sağ olsunlar.
Ben ‘Sanatçıdan dost olmaz’ lafını hiç sevmiyorum, insandan dost olur, ben ona inanıyorum. Tüm arkadaşlarım, özellikle Tarkan ve Sezen (Aksu) ilk günden beri beni hiç yalnız bırakmıyor. Hatta gittim, Sezen’in yalısında yaşıyorum.
Hastalık çok güzel, bakın insanı yalıda yaşatıyor. O gerçekten çok iyi bir dost. Annemin hastalığında da hep yanımızdaydı. Arada evime geliyorum, sonra Sezen özel ambulanslar kiralayıp beni aldırıyor.
Evinde yemekler yapıyor. Ablam Müjde, Sezen, oğlum Söz kocaman bir aileyiz. Bir aya kalmaz yürüyeceğim, doktorum müjdeyi verdi.”
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