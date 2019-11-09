Ayşegül Aldinç: Sanırım ben bir sapyoseksüelim
AYŞEGÜL Aldinç, Kutsal Motor adlı YouTube kanalına konuk oldu.
Zeynep Ocak’ın sorularına yanıt veren ünlü sanatçı, eskiden kendisini beğenmediğini itiraf etti:
“Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme’ durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum.”
Aldinç, programda beğendiği ünlü erkekleri de açıkladı:
“Bradley Cooper’ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne’i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek’ de, ‘zekâ’ de, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim.”
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