Ayşe Hatun Önal: Yüzüme pişik kremi sürüyorum
AYŞE Hatun Önal, Women’s Fitness dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Önal, “Çok çalışıyoruz, bu başarılar bize gökten armut ile düşmüyor. İyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Galiba hep doğru insanlarla çalıştım; şarkılarımın hit olmasında bunun çok büyük etkisi var” dedi. Şarkıcı ilginç güzellik sırrını da paylaştı: “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler! Estetiğe karşı değilim. Mezoterapi ve scarlet yaptırıyorum.”
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