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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
03.07.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Koruma kararı aldırmıştı... Mahkemeden Güzide Duran'a büyük şok!

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Koruma kararı aldırmıştı... Mahkemeden Güzide Duran'a büyük şok!

Güzide Duran'ın kavgalı olduğu Ayşe Hatun Önal'a karşı aldığı 6 ay süreli koruma kararı Önal’ın itirazı üzerine kaldırıldı. Güzide Duran’ın aldırdığı koruma kararının kötü niyetli ve amaç dışı olduğunu kaydeden mahkeme, bu tür başvurular yüzünden gerçek mağdurların korunamadığını belirtti.

Ünlü sanatçı Ayşe Hatun Önal ve eski manken Güzide Duran cephesinde sular durulmuyor. Güzide Duran'ın Ayşe Hatun Önal'a karşı 6 ay süreyle mahkemeden aldığı koruma kararına, bu kez Ayşe Hatun Önal'dan itiraz talebi geldi. Avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye başvuran Önal, 6284 sayılı "ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun" hükümleri gereğince uygulanan önleyici tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

“Müvekkilim, Güzide Duran'a karşı tehdit veya hakarette bulunmamıştır"

Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, “Müvekkilim Ayşe Hatun Önal, tedbir talep eden Güzide Duran’a veya yakınlarına karşı hiçbir zaman tehdit, hakaret ya da şiddet içeren davranışlarda bulunmamıştır. Kaldı ki müvekkilim tedbir talep eden Güzide Duran’ı son 4 yıldır hiç görmemiş, kendisiyle iletişim kurmamıştır. Tedbir talebinde bulunan Güzide Duran, uzun yıllardır gerek kendisine ait, gerekse farklı isimler altında açtığı sosyal medya hesaplarında müvekkilim Ayşe Hatun Önal'ı hedef alan haksız ve iftira niteliğinde açıklamalar yapmakta, söz konusu açıklamaları basın yoluyla tekrarlamakta, kamuoyunda müvekkilim aleyhine son derece yanlış kanaat ve bakış açısının oluşmasını hedeflemektedir” ifadelerine yer verildi.
Talebi değerlendiren mahkeme kararında, 6284 sayılı yasanın amaç, kapsam ve temel ilkelerine yer vererek, her iki tarafın da kadın olduğunu, aralarında herhangi bir akrabalığın bulunmadığını, aynı evde yaşamadıklarını belirtti.

"Birbirlerine laf yetiştiriyorlar"

Kararda, iki tarafın da kamuya mal olmuş kişiler olduğu, gazete ve magazin programlarında bir çok kez haberlere konu olduklarını anlatılırken, tarafların medya üzerinden birbirleri ile tartıştıkları, birbirlerine laf yetiştirmeye çalıştıkları kaydedildi.

Koruma talebi yasa kapsamında değerlendirilmedi
Güzide Duran'ın tedbir talebinin 6284 sayılı yasa kapsamında değerlendirmenin mümkün olmadığını vurgulayan mahkeme, yasal koşullar varsa tedbir isteyenin kişilik haklarına saldırı nedeniyle karşı taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebileceğini, ayrıca 5187 Sayılı Basın Kanunu hükümleri uyarınca da hakkındaki haksız yayınların durdurulması veya kaldırılmasını isteyebileceğini belirtti.

“Asıl mağdurlar korunamıyor”
Kararda, 6284 sayılı yasanın özellikle erkek şiddetine maruz kalan kadınları korumak için çıkarılmış özel bir yasa olduğunu vurgulandı. Uygulamada yasa kapsamına girmeyen başvuruların azımsanmayacak sayıda olduğu ve yasanın amacı dışında çok geniş yorumlanması halinde asıl mağdurlarının korunmasının imkansız hale geleceği kaydedildi.
Mahkeme, koruma kararını kaldırdı
Kötü niyetli ve amaç dışı başvurular nedeniyle 6284 sayılı yasanın hedeflediği amacın dışına çıktığı ve gerçek mağdurların korunamadığını vurgulayan mahkeme, bu gerekçelerle Güzide Duran’ın Ayşe Hatun Önal’a yönelik aldığı önleyici tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi
Ayşe Hatun Önal, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Mahkemenin kararına Duran ve eşi Aksoy itiraz etmişti ancak mahkemeden ret cevabı gelmişti.
Bunun üzerine Güzide Duran Anadolu 12’inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayşe Hatun Önal hakkında 6 ay süreyle önleyici tedbir kararı talep etmişti. Mahkeme,6 Haziran 2018 tarihinde Ayşe Hatun Önal hakkında 6 ay süre ile Güzide Duran ve ailesine yönelik önleyici tedbir kararı verilmişti.

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