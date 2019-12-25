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25.12.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Ayşe Akın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu?

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Ayşe Akın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu?

Adriana Lima’yla yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemden düşmeyen Metin Hara’nın adı Ayşe Akın’la anılıyor.

Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya’nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın’a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu. Metin Hara’yla ilgili soruları “Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum” diyerek geçiştiren Akın, “Ama ilişki iddiasını yalanlamıyorsunuz” sorusu üzerine de “Şu an bir şey demiyorum” dedi.

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