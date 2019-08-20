Ayrıntıda gizli
İrem Derici’nin sokak tarzını mercek altına alalım.
Tepeden tırnağa bir 90’lar trendi uygulaması: İrem Derici gözlükleri, sırt çantası, sweatshirt’ü, jean şortu ve botlarıyla bizi o döneme götürmüş. İyi de yapmış.
Ama bu kombinin gizli kahramanı, içine giydiği file tulum.
File “bodysuit” giyme modası bir süredir var. Hatta hatırlarsanız, Lady Gaga etkinliklere sadece file tulum giyerek bile katılmıştı...
Derici de bu akımı mı tercih etti, yoksa yüksek belli bir çorap mı seçti diye düşünüyor insan...
Amaç merak uyandırmaksa, Derici bunu sade bir kombinle de yakalamamış mı?
Lady Gaga
Bella Thorne
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