Ayrılmamız iyi oldu
Coşkun Sabah’ın eski eşi Ceyda Okay, kızları Roza ve Helen’le birlikte Etiler’de görüntülendi.
Mağazaları gezip kahve içen anne ve kızları, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti. Coşkun Sabah’la boşanmasına rağmen sık sık bir araya gelen Okay, konuyla alakalı şöyle konuştu: “Çocuklar olduğu için sürekli görüşmek durumundayız. Bu iş sadece kağıt üzerinde bitti. Bir sıkıntımız yok. Şimdi daha iyi arkadaşız. Daha iyi dost olduk, daha çok sohbet edebiliyoruz. Ayrılık ailemiz için daha iyi oldu.” Behlül AYDIN
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