Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal ve eşi Mirgün Cabas boşanacakları iddiasıyla gündeme gelmişti.
5 yıl önce Berlin'de dünyaevine giren Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas'ın boşanma sürecine girdiği iddia edilmişti. Çift, ayrılık dedikodularına karşı sessiz kalmış, bir açıklama yapmamıştı.
Sessizliği Tuba bozdu
Ünsal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda evliliğinde sorun olmadığının mesajını verdi. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında eşi ve oğlu Civan Mert'in yer aldığı bir kareyi paylaştı.
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