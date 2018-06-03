İdil Fırat-Mert Fırat beraberliğine ne diyorsunuz? Hande Doğandemir’den ayrılmasıyla İdil Fırat’la beraber ortaya çıkması bir oldu Mert Fırat’ın. Bu devirde ayrılık acısı 1 gün mü sürüyor?



Ömür Gedik: Ayrılık acısı 1 gün sürmez tabii. Hande ve Mert’in ayrılığı çok daha önce gerçekleşmiş gibi duruyor. Uzatmalar sırasında ilişki bitiyor zaten.



Onur Baştürk: Gerçekten ayrıldıktan 1 gün sonra mı başladı ilişki, onu bilemeyiz. Belki daha önce başladı.

Ve belki Hande’yle Mert’in ilişkisi çoktandır bitmişti. Yani bu konuda önyargılı olmamak lazım.

Duygular ne zaman başladı ya da bitti, orası sadece iki insan arasında.



Cengiz Semercioğlu: Önce İdil Fırat’la, 1 gün sonra Hande Doğandemir’le görüntülendi Mert Fırat. Hatta “Hande’yle ayrılık görüşmesi yaptı” dendi. Demek ki doğruymuş. Ben İdil Fırat’ı hiç tanımıyorum, neden oyuncu camiasıyla bu kadar ilgili onu anlamaya çalışıyorum, bir karar veremiyorum. Oyuncu olsa tamam diyeceğim, oyuncu da değil ki.

MESAM’da sular durulmaz

MESAM’da Arif Sağ’ın yönetimi tekrar almasını, Orhan Gencebay’ın da bu durumu “diktatörlük” olarak değerlendirmesini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce MESAM’da sular durulur mu?



Ömür Gedik: Halka mâl olmuş sanatçıların bu şekilde birbirine girmesi, ağır tepkiler göstermesi gerçekten üzücü. Algılar yerle bir. Müzik yapmak, sanat yapmak, eser üretmek duygusal ve naif insanların işi. Ve bu gördüklerimizle tam bir tezat oluşturuyor, hiç bağdaşmıyor.

Onur Baştürk: Meslek birlikleri de bir mikro Türkiye. Olup biten kaosa o yüzden hiç şaşırmıyor ve ne yazık ki ilginç bulmuyorum. Koca koca adamlar, oturup konuşsalar ve anlaşsalar keşke. Dışarıdan bakınca bu halleri onlara hiç yakışmıyor.



Cengiz Semercioğlu: MESAM’da sular durulmaz, durulacağını kim bekliyorsa da safın önde gidenidir. İşte Orhan Gencebay, Kültür Bakanlığı’nı yeniden göreve çağırıyor. 3 ay önce olduğu gibi yeni bir yönetim atanmasını istiyor. İhraç edilmiş üyelerin Divan Heyeti kararıyla değil, ancak mahkeme kararıyla geri alınacağını söylüyor. Sonuç? Bu iş yine mahkemelik olacaktır. Olan zor durumdaki sanatçılara oluyor...

Bir kadın bu kadar ödün vermemeli

Kibariye borçları, iflası, kumar merakı ve ihanetleriyle gündeme gelen 19 yıllık kocası Ali Küçükbalçık’ı affetti. Birlikte Bodrum’a gittiler. Ali Bey barışma fotoğrafını “Hanımağa’yla iftarı beklerken” notuyla paylaştı. Kibariye doğru mu yaptı sizce?



Onur Baştürk: Kibariye magazini hiç ilgimi çekmiyor aslında. Ama illa yorum yapmam gerekirse şöyle diyebilirim: Bir kadın boyun eğmemeli. Var olan düzenini koruma uğruna kendinden bu kadar ödün vermemeli.

Ömür Gedik: Aldatıldıklarını bile bile devam ediyorlar ve bu seçimlerinden mutsuz da olmuyorlar. Kibariye iyi kalpli, iyi huylu bir kadın, kendi dünyasında bu şekilde mutlu olmayı tercih etmiş belli ki. Ama bir aldatan bir daha aldatır derler. Umarım bir daha aynı kaderi yaşamaz ve bu şekilde mutlu olmaya devam eder.



Cengiz Semercioğlu: Kibariye bu evliliği kızı için sürdüreceğini söylemişti bana. Kızı da çocuk değil, 18 yaşında ama yine de onu düşünüp kocasını affetti. Neden affetti diye eleştirecek halimiz yok. Tek dileğimiz sadece bundan sonra parasını kumar masalarında çarçur ettirmemesi olur. Kibariye önemli bir ses ve alnının teriyle yaptı bu kariyeri. Kocası da olsa kimsenin mahvetmesine izin vermemeli.

Trajik bir durum

Tuncay Şanlı’nın 2.5 yıllık sevgilisi Melis Sayım bugün doğum yapıyor. Ancak doğuma 4 gün kala Şanlı’nın Seyhan Şaşko’yla el ele çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Eski futbolcunun açıklaması “Ayrılmıştık” oldu. Doğuma günler kala böyle bir manzarayı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Cengiz Semercioğlu: En azından şu doğum sürecinde çocuğunun annesine bunları yaşatmazdı insan. Seyhan Şaşko’ya gelince... Duyduğuma göre bana uzaklaştırma kararı aldırmaya hazırlanıyormuş. Seyhan Şaşko’yu hayatımda görmedim, tanımam etmem. Aile içi şiddeti engellemek için çıkarılan yasayı suistimal edip bana uzaklaştırma kararı çıkarıyor.

Bunlar da basın mensubu işte...



Ömür Gedik: Tuncay “Ayrılmıştık” dese de 4 gün sonra çocuğunu doğuracak kadına yaptığı akıl alır gibi değil.

Empati yoksunu bir davranış. Anne karnındaki çocuğun, annesinin yaşadıklarından etkileneceğini bilmiyor mu? Yıllar sonra bu el ele fotoğrafı çocuğuna nasıl açıklayacak acaba?



Onur Baştürk: Doğum yapan taraf için çok trajik bir durum. Adamın ultra rahatlığı ise çok fenaymış.

Kuşum Aydın’ın şaşırtan değişimi

Emrah, Hakan Peker, Doğuş derken şimdi de Kuşum Aydın... Ünlü erkeklerin filtre ya da estetik merakına ne diyorsunuz? Bu dört kişi arasında bir sıralama yapsanız, ilk sıraya kimi koyarsınız?



Ömür Gedik: Ben bayıldım Kuşum Aydın’ın yeni imajına. Bir insanın kedine bakması, güzelleşmesi, kendisine ve izleyicisine saygısındandır. Kadınlar kadar erkek sanatçıların da kendilerine bakmasına karşı değilim.

Onur Baştürk: İlk sıraya Aydın’ı koyarım. Gördüm fotoğrafı ve tanıyamadım çünkü!



Cengiz Semercioğlu: Maşallah Rönesans dönemi portreleri gibi her biri... Sıralamam ise şöyle: 1- 57 yaşındaki Hakan Peker 2- 47 yaşındaki Emrah 3- 51 yaşındaki Kuşum Aydın 4- 43 yaşındaki Doğuş...

Ya filtreyi fazla kaçırıyorlar, ya botoksu ya makyajı. Bunların yaş ortalaması 49.5. Demek ki erkekler 50 yaş civarında 30 yaşındaki kadınların estetik kafasına ulaşıyorlar.

Sırp basını abartıyı seviyor

Sırp basını, Jelena Karleusa ile evli olan Beşiktaşlı Dusko Tosic’i Aslı Enver’le sevgili yaptı. Daha önce de Emina Sandal’ı 14 yıldır görmediği eski sevgilisiyle buluşturmuşlardı. Sırp magaziniyle Türk magazinini karşılaştırırsak ne dersiniz?



Onur Baştürk: Valla Sırp basını çok eğlenceli. Abartıyı seviyorlar belli. Türk basını elbette Sırplara göre çok daha olgun ve böyle uçmuyorlar.



Ömür Gedik: Birtakım Sırp basını sağlam palavracı çıktı. Bizim magazinin hayal gücü hiç bu kadar abartılı olmamıştı. Aslı ve Tosic haberine gerçekten de çok güldüm. Ama birkaç bulvar gazetesi asparagası ile tüm Sırp basının da yargılamamak lazım tabii.



Cengiz Semercioğlu: Tosic bile “Bizim Sırp basını bu ara böyle saçma şeyler yapıyor” dedi. Emina Sandal da aynı şeyden şikayetçi. Nedeni belli aslında; “İstanbullu Gelin” Sırbistan’da izleniyor, Tosic Türkiye’de oynuyor... Aslı, Murat Boz’dan ayrılmış falan derken fazla uçmuş Sırp meslektaşlar.

Burak’ın topa girmesine gerek yoktu

Fahriye Evcen’in yanaklarına dolgu yaptırdığı iddia edildi. Bunun üzerine ünlü oyuncu, yakın plandan çektiği fotoğrafını “Makyaj, filtre ve doktor yok” notuyla paylaştı. Eşi Burak Özçivit de “İşte budur” yorumuyla fotoğrafı ilk beğenen oldu. Burak’ın tavrını nasıl buldunuz? Eşine kol kanat geren centilmen erkek mi, yaptığı gereksiz bir çıkış mı?



Ömür Gedik: Fahriye daha çok genç ve çok da güzel bir kadın. Genelde makyaj yapmaz zaten, gerek duymaz çünkü. “Makyaj, filtre, doktor yok” diyorsa yoktur gerçekten de. Burak’ın beğenip, “işte budur” diye destek vermesi de güzel bir destek ve dayanışma örneği. Ben sevdim.



Cengiz Semercioğlu: Fahriye gibi genç oyuncuların çok erken yaşta yüzleriyle oynamasını doğru bulmuyorum. Söylendiği gibi aşırı bir dolgu falan da yok Fahriye’nin yüzünde. Burak Özçivit’in bu topa girmesine gerek yoktu ama. Sosyal medyadaki her konuda eşine sahip çıkacaksa, işi gücü bırakıp ona buna laf yetiştirmesi lazım...



Onur Baştürk: Fahriye Evcen’in “estetik yaptırmadım” diye fotoğraf paylaşması da, Burak Özçivit’in onu destekleyen yorumu da bana manasız geldi. Bence bir ünlü, hakkındaki her iddiayı ciddiye alıp sosyal medyasından yanıt vermemeli. Başa çıkamazsın. Ama haber olmak, gündemde kalmak istiyorsan böyle şeyler yaparsın tabii, doğal.

Defne etkisi

Cem Yılmaz spor hocası Sami Hamidi’yle birlikte fitness dergilerine çıkacak kadar vücuduna güveniyor. Siz ünlü komedyenin vücudunu nasıl buldunuz? Bu değişimde Defne Samyeli’nin etkisi var mı sizce?



Cengiz Semercioğlu: Cem Yılmaz “Fazlasıyla abartıldı bu konu” diyor ama abartılmayacak gibi değil. Geçen yaz çekilen fotoğraflarıyla şimdikileri yan yana koyduğumuzda; bir mucizeye imza atmış Cem. Defne’nin etkisi olmaz olur mu, mutlaka olmuştur. Herkes beğenilip takdir eğilmeyi ister. Cem de fit görüntüsüyle bunu başardı. Bu arada Ozan’a da dikkat edin, dış kulvardan fena geliyor!



Onur Baştürk: Cem Yılmaz gerçekten çok sıkı bir değişim geçirdi. Bence fiziği gayet iyi.

Ama hocası gibi abartmaz umarım kas işini. Çünkü kısa boylu insanlara o kadar kas yakışmıyor. Kendisine pilates tavsiye ederim. Ebru Şallı’dan ders alabilir mesela. Defne Samyeli’nin de etkisi olduğunu düşünmüyorum bu fitness olayında. Cem sadece hayat tarzını yenilemek istemiş, o kadar. Kendi kendine almış bu kararı.



Ömür Gedik: Her yeni ilişki hem kadın hem de erkekte daha iyi görünme isteği ve çabası doğurur. Bu çok normal ve bildik bir durum.

Cem, zayıflamaya Defne’yle ilişkisinden önce başladı diye biliyorum ama devam edip, vücuduna bu kadar bakmasında ilişkisinin de etkisi olmuştur.

Her ne nedenle olduysa sonuç iyi oldu. Şişmanlaması gereken bir rol aklına geldiğinde ne yapar, işte o merak konusu!

Birce’ye tebrikler