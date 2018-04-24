Ayrılığın nedeni Eliz Sakuçoğlu mu? İlk açıklama geldi
Aslı Enver ile Murat Boz'un sürpriz ayrılığı ile ilgili ortaya yeni bir iddia daha atılmıştı. Konuşulanlara göre ayrılık nedeni Eliz Sakuçoğlu'ydu...
Aslı Enver ile Murat Boz'un sürpriz ayrılığı ile ilgili ortaya yeni bir iddia daha atılmıştı. Murat Boz'un eski aşkı Eliz Sakuçoğlu ile Amerika'da görüştüğü öne sürülmüştü. Eliz Sakuçoğlu bu habere sert tepki gösterdi. Sakuçoğlu, çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu, yasal yollara başvuracağını açıkladı.
Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz 8 yıl süren birlikteliğin ardından yollarını ayırmıştı.
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