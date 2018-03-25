Ayrıldıkları iddia edilen ünlü çiftten haber var!
Ünlü oyuncular Mert Fırat ve Hande Doğandemir'in ayrıldığı yönünden haberler basında yer almıştı. Mert Fırat'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yasak aşk yaşadığı rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten Mert Fırat, Hande Doğandemir ile ayrılıp ayrılmadığı yönündeki soruları ise geçiştirmişti.
Mert Fırat'ın dizi setinde tanıştığı Gökçe Bahadır ile yakınlaşması sonucu 1 senedir birlikte olduğu Hande Doğandemir ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile yakınlaşma haberlerinin asılsız olduğunu “Dizi setinde Gökçe Bahadır’la yakınlaştığımıza dair çıkan haberler asılsız." diyerek iddiaları yalanlamıştı. Fakat Doğandemir ile ayrılık iddialarına ise net bir yanıt vermemişti.
İki sevgili bu iddiaları dün gece Mor ve Ötesi konserine birlikte giderek çürüttü. Sosyal medya hesaplarından aynı kareleri paylaşan Hande Doğandemir ve Mert Fırat sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
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