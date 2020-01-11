Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:00,
Aynur Aydın: Tabii ki sutyen takıyorum
Aynur Aydın, sosyal medyada gündem olan “Ben sutyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım” tweet’i hakkında konuştu.
Ünlü şarkıcı önceki gün 4. Levent’teki bir stüdyoda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Aydın, çok konuşulan paylaşımıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:
“Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum orada. Son attığım tweet de bir espriydi. Tabii ki sutyen takıyorum.”
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