Aynur Aydın: Tabii ki sutyen takıyorum

Ünlü şarkıcı önceki gün 4. Levent’teki bir stüdyoda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Aydın, çok konuşulan paylaşımıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum orada. Son attığım tweet de bir espriydi. Tabii ki sutyen takıyorum.”