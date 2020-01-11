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Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Aynur Aydın: Tabii ki sutyen takıyorum

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Aynur Aydın: Tabii ki sutyen takıyorum

Aynur Aydın, sosyal medyada gündem olan “Ben sutyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım” tweet’i hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı önceki gün 4. Levent’teki bir stüdyoda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Aydın, çok konuşulan paylaşımıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum orada. Son attığım tweet de bir espriydi. Tabii ki sutyen takıyorum.” 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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