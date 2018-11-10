Aynı televizyondaki gibisin lafı beni mutlu ediyor

◊ Bu yıl Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri oldunuz. Bu ödül kariyerinizde nasıl bir dönüşüm yaratacak?

- Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü çok kıymetli... Bu yıl ödülü aldığım için çok mutlu hissediyorum. Geçtiğimiz senenin kazananlarına baktığımızda ödülden sonra kariyerlerinin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Eminim bu ödül benim için de bir şans olacak.

Sahneye çıkıp ödülümü aldıktan sonra hem kariyerimde hem de genel olarak hayatımda müthiş bir dönüşüme gireceğime inanıyorum.

◊ Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri olduğunuz haberini nerede ve nasıl aldınız?

- Evdeydim, menajerim Eda aradı. “Emin misin” diye sordum, inanılmaz heyecanlandım ve mutlu oldum.

◊ Pantene Altın Kelebek töreni Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri. Ödül almak için o sahneye çıkmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

- Pantene Altın Kelebek gerçekten ülkemizin en değerli ödüllerinden biri. Her yıl sektörün en iyilerini birlikte kutlamak, ortaya çıkan birbirinden güzel işleri bir kez daha tebrik etmek çok keyifli. Ben de yılın en iyileri ile aynı sahneyi paylaşıp, bu ödül ile birlikte kariyerimde yeni bir dönüşüm başlatacağım için çok heyecanlıyım.

SAÇLARIM EN SEVDİĞİM ŞEYLERDEN BİRİ

◊ Tören için hazırlıklara başladınız mı?

- Hazırlıklar çoktan başladı. Ödül alacağım için benim için ekstra önemli o gece en iyi halimle kırmızı halıda ve sahnede yer almak. Saçımı en iyi, en güzel haliyle göstermek, en şık kıyafeti seçmek için hızlıca çalışmalara başladık.

◊ Geceye özel hazırlıklar dışında sizin rutin olarak uyguladığınız, olmazsa olmaz güzellik, saç bakım rutinleriniz neler?

- Saçlarım hayatım boyunca kendimde en sevdiğim, en bana özgün şeylerden biri. Doğal kıvırcıklarım olduğu için her zaman en güçlü ve sağlıklı halinde gözükmesi için düzenli olarak bakım yapmaya özen gösteriyorum.

Bu sene Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü sayesinde Pantene ile bir araya gelmek benim için çok güzel oldu. Saç tipime uygun bir bakım belirlemek için birlikte çalıştık. Pantene 3 Dakikada Mucize Krem saçıma kökten uca bakım yaparak çok sevdiğim ışıl ışıl parlayan yumuşacık saçlara kavuşmamı sağlıyor.

◊ Pantene Altın Kelebek töreninin bu yılki teması dönüşüm. Sizin dönüşüm süreciniz nerede nasıl başladı?

- İlk olarak Vine çektiğimde başladı diyebilirim. Orada insanların beğenisini toplayıp, bugün buraya, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne kadar geldim. Çok mutlu ve gururluyum...

Üçümüzün enerjisi çok tuttu

◊ “Pantene Yıldızı Parlayanlar” ödülüne sizinle birlikte layık görülen Merve Çağıran ve Afra Saraçoğlu ile reklam filmi için bir araya geldiniz. Çekim süreci nasıl geçti, önceden tanışıyor muydunuz?

- Merve’yle tanışıklığımız var. Menajerimiz aynı olduğu için sık sık bir araya geliyoruz. Ayrıca birlikte bir filmde rol almıştık. Afra’yla burada tanıştık. Çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Üçümüzün enerjisi çok tuttu. Çekim çok keyifli geçti. Ekiptekiler de birlikte çok uyumlu olduğumuzu, bizimle çok rahat çalıştıklarını söylediler.

◊ Sizi her zaman çok hareketli, çok enerjik görüyoruz. Özel hayatınızda da hep böyle misiniz?

- Ben her zaman böyleyim. Hayatımda beni mutsuz edecek olaylara ve kişilere yer vermem. Hayata hep iyi yanından bakarım. Dolayısıyla hep mutlu ve hep enerjiğim. Sokaktaki insanlardan hep “Aynı televizyondaki gibisin” lafını duyarım. Bu da beni çok mutlu ediyor.

Sahada işi daha iyi öğreniyorum

◊ “Jet Sosyete”de rol almak size neler kazandırdı?

- İnanılmaz bir ekipte çalıştığım için oyunculuk adına büyük bir deneyim oldu.

Çok güzel dostluklar kurdum ve benim için biraz daha mutluluk diyebilirim. Dediğim gibi hep beni mutlu edecek şeyler yapmayı seçiyorum.

Bu proje de beni çok mutlu eden şeylerden biri... Dizimizdeki oyuncuların her biri birbirinden yetenekli ve deneyimli. Sahada işi daha iyi öğreniyorum.

Onları gözlemleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çok şanslıyım!

◊ Sizin sektör içerisinde en beğendiğiniz isimler kimler?

- Bizim dizinin kadrosu diyebilirim. Şimdi başkasını söylersem öbürü darılır, oralara hiç girmeyeyim (Gülüyor).

◊ Yine sosyal medya ile ilgili bir şeyler yapmak ister misiniz?

- Tabii ki isterim. İnsanın geldiği yeri unutmaması lazım. Kaldı ki YouTube için düşündüğüm küçük bir projem var. Yakın zamanda göreceksiniz.

Ben her zaman yeni şeyler denemeyi, üretmeyi seviyorum ama dediğim gibi nereden geldiğini bilmek çok önemli. Beni takip edin, yakın zamanda YouTube projemi göreceksiniz.