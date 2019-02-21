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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Aynı tartışma Amerika’da

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
Aynı tartışma Amerika’da

“Organize İşler Sazan Sarmalı”nın ikinci hafta sonunda Netflix’te yayınlanmaya başlanması tartışma yarattı. Benzer bir tartışma Amerika’da, Oscar adayı “Roma” yüzünden yapılıyor.

Eğer bu sene “en iyi film” kategorisini “Roma” kazanırsa bir ilk yaşanacak. Zaten dijital platform için yapılan bir filmin Akademi’de  “en iyi film” kategorisinde aday olması başlı başına bir ilk... Bunun yanı sıra eğer en iyi film kategorisini kazanırlarsa, büyük ödülü alan ilk yabancı dilde film de olacak.

Peki “Roma” Oscar yarışında yer almalı mı yoksa Steven Spielberg’ün dediği gibi televizyon için yapılan bir filmin yeri Oscar değil Emmy mi olmalı?

Aynı tartışma Amerika’da

Barbaros Tapan, “Roma”nın yönetmeni Alfonso Cuaron ile konuştu.

Alfonso Cuaron ile yaptığım röportajda, dijital platformların sinema üzerindeki etkisini de sordum. Teatral deneyime inandığını, özellikle kendi filmlerinin sinema salonunda deneyimlenmesi kanısında olduğunu söyledi ve ekledi: “Her ne kadar teatral deneyime inansam da bu deneyimin evde de yaşanabileceğini düşünüyorum. Farklı kategorilere ayırmak şart değil, uyum içinde olabilmeleri gerek.”

10 dalda Oscar adaylığı alan “Roma”, Oscar yarışına dahil olabilmek ve belki de adaylıktan sonra gelecek eleştirilere cevap verebilmek adına, çok iyi bir pazarlama stratejisiyle az sayıda sinema salonunda olsa da vizyona sokuldu.

Amerika’da en fazla sinema salonuna sahip iki şirket olan Regal ve AMC, Netflix’te yayınlandığı için “Roma”yı gösterime almadı.

Aynı tartışma Amerika’da

“Roma” ne kadar seyredildi

Peki “Roma” ne kadar gişe yaptı? Netflix resmi olarak açıklamadı. Ortada dolaşan rakamlar var ama resmi değil. Keza tıklanma sayısına dair de bir açıklama yapmıyorlar. 2018 yılının en çok konuşulan, “en iyi film” kategorisinin favorisi haline gelen bu filmle ilgili sinematik bilgiler dışında hiçbir şey paylaşmıyorlar.

Promosyon ve tanıtım

Netflix deyim yerindeyse filmin promosyonu ve tanıtımı için elinden geleni ardına koymadı...

Neredeyse her akşam filmin yönetmeni Alfonso Cuaron ve oyuncularla özel gösterimler ve soru-cevaplar yapıldı, davetler düzenlendi...

Ben filmi hem sinemada hem evde izledim. İki deneyimi de yaşamak istedim. Şahsen bazı filmlerin mutlaka sinema salonunda izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. “Roma” da o filmlerden biri...

Cuaron’un vizyonu, çektiği sahneler, hikayeyi anlatış biçimi muhteşem... Umudum filmin en iyi film değil yabancı dilde en iyi film ödülünü alması...

Ama “Roma” eğer pazar akşamı büyük ödülü kazanırsa, Akademi için yeni bir dönem başlayacak. Steven Spielberg’ün söylediği gibi sinema salonlarının önemi ve teatral deneyim büyük bir yara alacak.

Aynı tartışma Amerika’da

Film festivallerinin önemi  

2018’in diğer konuşulan filmi The Favouritein Yunan yönetmeni Yorgos Lanthimos festivallerin kariyerine etkisini anlattı. “Özellikle yabancı dilde film yapıyorsanız, filminizin ülkeniz dışında gösterilme ihtimali düşük. Dağıtımcı bulmak zor. Filmi nasıl gösterip tanıtacaksın, tabii ki film festivalleri ile” dedi.

2015 yapımı “The Lobster” ile en iyi senaryo, bu sene de “The Favourite” ile hem en iyi film hem de en iyi yönetmen dalında Oscar’a aday gösterilen yönetmenin Hollywood’da hatırı sayılır bir yeri var.

Yorgos, her şeyin dijitalleştiği şu dönemde festivallerin ne kadar önem kazandığını hatırlattı bana. Hem değişik filmlere ulaşmanın hem de sektörden insanlarla sosyalleşmenin en güzel platformu, kesinlikle festivaller...

 

 

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Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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