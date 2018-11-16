Aynı sahnede buluştular
İKİ usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar, aynı sahnede buluşuyor.
Eugène Ionesco’nun yazdığı “Kral Ölüyor” oyunundan uyarlanan “Kral”da Erdal Özyağcılar tanrı kral, Güzin Özyağcılar ise çok hırslı bir kraliçeyi canlandırıyor.
Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner’in oturduğu oyunun yönetmen yardımcılığını da çiftin kızı Zeynep Özyağcılar üstleniyor.
21 Kasım Çarşamba günü Mecidiyeköy artısahne’de ilk kez seyirciyle buluşacak oyun, insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini, ölmemek için direnişini komik ve eleştirel bir şekilde gözler önüne seriyor. Işık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisi Handan Ergiydiren imzası taşıyan oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu’ya ait.
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