Aynı lisanı konuşmasak da hikayeler aynı
SONGÜL Öden, Avrupa Birliği’nin düzenlediği “Avrupa Akdeniz Kültürel Ortaklık” konferansı için Tunus’a gitti.
Konferansta konuşma yapan oyuncu, “Din, ahlak ve adetler arasında kalmış kadınların ortak noktası çoktur.
Türk şair Nazım Hikmet’in şiirlerinde kenara itilmiş kadınların hikâyesini görebiliriz veya oyun yazarı Akdenizli Dario Fo’nun Akdenizli kadını nasıl da güzel anlatmıştır. Aynı lisanı konuşmasak bile hikâyeler aynı ve bu sanatın gücü” dedi.
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