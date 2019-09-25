Aynı fotoğrafı arkadaşı paylaşınca...
Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına photoshop yaptı. Gerçek, aynı kareyi başka bir oyuncunun paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Doğandemir, arkadaşlarıyla toplu olarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak aynı fotoğrafı Aslı İnandık da paylaşınca photoshop ortaya çıktı.
Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise daha kalın görünüyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle