Aylin Kontante kimdir?
Aylin Kontante, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşların internet üzerinden araştırdığı isim olmaya başladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından bir dizi ile kariyerine başlayan Aylin Kontante, daha sonra tiyatro alanında kendisini göstermeye başlamıştır. Peki, Aylin Kontante kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Aylin Kontante 30 Haziran 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Kontante, Kampüsistan dizisi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aylin Kontente 2012 yılında oyuncu Alper Kul ile evlenmiştir.
Aylin Kontante eşi Alper Kul için şu ifadelerde bulunmuştu; "Alper’le tanıştığım üçüncü ayda evlilik teklifine “evet” dedim. Dokuzuncu ayda evlendik. 11’inci ayda anne olmaya karar verdim."
Aylin Kontante, eşi Alper Kul ile birlikte Güldür Güldür Show isimli programda yer almaktadır.
YER ALDIĞI PROJELER
|2003
|Kampüsistan
|Mine
|2006
|Yaprak Dökümü
|Nazlı
|2007
|Sevgili Dünürüm
|Esma
|2007
|Sır Gibi
|Zeynep
|2008
|Limon Ağacı
|Fatoş
|2008
|Son Ders: Aşk ve Üniversite(film)
|Hande
|2009
|Haneler
|2011
|Yıldız Masalı
|Şehla Hoca
|2011
|Babam Sağolsun
|Zeynep
|2012
|Seksenler
|Suzan
|2014
|Olur Olur (film)
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