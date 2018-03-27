Aylin Coşkun kimdir? kaç yaşında?
Aylin Coşkun son günlerin merakla araştırılan ismi oldu. Modellik kimliğinin yanında şarkıcılık deneyimi de bulunan Aylin Coşkun, bir dönem Türkiye güzeli seçilmiştir. Peki, son zamanlarda adının sıkça anılması dolayısıyla merak konusu olan Aylin Coşkun kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Aylin Coşkun, 1976 yılında Almanya'da dünyaya gellmiştir. Türk asıllı ailenin kızı olan Coşkun, eğitimini İzmir'de sürdürmüştür. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Aylin Coşkun, 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.
Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.
2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.
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