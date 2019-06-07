Aykut Cömert kimdir, kaç yaşındaydı?
Çağdaş sanatın önemli isimlerinden video sanatçısı Aykut Cömert genç yaşta hayatını kaybetti Beren Saat, Ahu Yağtu ve Melisa Sözen gibi pek çok isim Aykut Cömert ile ilgili duygularını dile getirdi. İşte, Aykut Cömert’in hayatına ilişkin bilgiler…
Aykut Cömert, 1982 yılında Ankara’da doğdu. İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında “Rüya” ve “Gerçek Hayat” adlı kısa filmleri çekti.
Haziran 2011’de Mardin Film Festivali’nde “Siyah Beyaz Çocuklar” atölye ve belgesel projesini hayata geçirdi. Avrupa’da, Avustralya’da, Balkanlar’da yaşayan ve Türkiye’de yaşayan gençlerin kültürel ve tarihi buluşmaları hakkında iki tam metrajlı belgesel çekti. 2011 yılında Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Bölümünün desteğiyle gerçekleştirildi.
2014 yılının Kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansı sinemaseverler tarafından büyük ilgi topladı.
Son olarak ünlü isimlerin magazin basınında efsane olan sözleriyle hazırladığı “Söz uçar, hasar kalır” adlı eseriyle ses getirmişti. 38 yaşındaydı, kanserle mücadele ediyordu.
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