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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Aykut Cömert kimdir, hastalığı neydi?

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Aykut Cömert kimdir, hastalığı neydi?

Vefat haberiyle sanat dünyasını yaşa boğan fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert’in cenazesi 8 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 38 yaşında hayatını kaybeden Aykut Cömert’in cenazesine Beren Saat, Kenan Doğulu, Belçim Bilgin, Mert Fırat, İdil Fırat, İlker Kaleli, Aynur Aydın, Berfin Erdoğan ve Metin Hara gibi birçok ünlü isim katıldı. Aykut Cömert’in hayatına dair bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Aykut Cömert kimdir?

Aykut Cömert, İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında kısa filmler çekmenin yanı sıra fotoğraf ve videolarıyla karma sergilerde yer aldı. Aykut Cömert, İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında kısa filmler çekmenin yanı sıra fotoğraf ve videolarıyla karma sergilerde yer aldı. 

2011’de Avrupa, Avusturalya, Balkanlar’da yaşayan Türk gençlerini konu alan iki uzun metrajlı belgesel ve 6. Uluslararası Mardin Film Festivali kapsamında “Siyah Beyaz Çocuklar” isimli atölye ve belgesel çalışmalarını hayata geçirdi.

2012 yılında Belçim Bilgin ile kurguladığı “Sakız” videosu Archive Tasarım Galerisinde sergilendi. Mayıs 2014’te Karaköy Sumahan’da Beren Saat, İlker Kaleli ve Esra Dermancıoğlu’nun oyunculuklarıyla destek verdiği “Bebek”, “Künye”, “Saç” isimli videolarını “ONE NIGHT ART, Bir Ara Bir Haber” isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturdu.

2014 yılının Kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansı sinemaseverler tarafından büyük ilgi topladı. Aykut Cömert, Beren Saat, Kenan Doğulu, Belçim Bilgin, Mert Fırat, İdil Fırat, İlker Kaleli, Aynur Aydın, Berfin Erdoğan ve Metin Hara gibi pek çok isimle arkadaştı. 

Aykut Cömert videolarında temel olarak beden, cinsiyet, kimlik çatışması, kültür, güzellik miti ve kusursuzluk konularını işledi. Bir süredir kanserle mücadele eden Aykut Cömert, 2019 haziran ayında hayatını kaybetti. 

SERGİ ADI

Kapalı Kapak / Sanatçı 2016
Olmazsa Olmaz / Sine Qua Non /
Sanatçı Beş Harf / Sanatçı

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