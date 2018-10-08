Ayhan Bozkurt anısına
Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden işadamı Ayhan Bozkurt anısına “Ankara Golf Kulübü (AGK) Senior Kaptan Ayhan Bozkurt Turnuvası” düzenlendi. Turnuvaya 90’a yakın sporcu katıldı.
Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası işadamı Ayhan Bozkurt, geçtiğimiz temmuz ayında vefat etmişti. Golf tutkunu işadamının iki yıldır düzenlediği “Ankara Golf Kulübü Senior Kaptan Ayhan Bozkurt Turnuvası” da, bu yıl ailesi tarafından düzenlendi. Turnuvaya Ankara, İstanbul ve Bodrum’dan 90’a yakın sporcu katıldı.
Turnuvanın ev sahipliğini Bozkurt’un eşi Sigrunn Bozkurt, kızı Reyhan Demirören, oğulları Hakan Bozkurt ve Gökhan Bozkurt ile gelini Seçil Bozkurt yaptı. Ankara Golf Kulübü’nde iki gün süren turnuva sonunda Kadınlar A kategorisinde Gülay Dora, B kategorisinde Kader Doğan, Erkekler A kategorisinde Birol Civelek, B kategorisinde Williams Nkurinziza, C kategorisinde Atilla Kemal Sağlam birinci oldu..
Reyhan Demirören, babasının golf tutkusuyla ilgili şunları söyledi: “Babam çok fazla hobisi olan bir insandı. Yelken, motor, kayak gibi. Ama golf oynamaya başladıktan sonra bu hobilerini bıraktı ve sadece golf oynamak istediğini söylerdi.”
Kadınlar B kategorisi birincisi Kader Doğan, kupasını Reyhan Demirören’in elinden aldı.
Ayhan Karaca - Bercis Açıkalın
Nursel-Gürkan Başeğmez
Kadınlar A kategorisi birincisi Gülay Dora, kupasını Sigrunn Bozkurt’un elinden aldı.