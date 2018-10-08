Ayhan Bozkurt anısına

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.10.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Ayhan Bozkurt anısına

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Ayhan Bozkurt anısına

Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden işadamı Ayhan Bozkurt anısına “Ankara Golf Kulübü (AGK) Senior Kaptan Ayhan Bozkurt Turnuvası” düzenlendi. Turnuvaya 90’a yakın sporcu katıldı.

Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası işadamı Ayhan Bozkurt, geçtiğimiz temmuz ayında vefat etmişti. Golf tutkunu işadamının iki yıldır düzenlediği “Ankara Golf Kulübü Senior Kaptan Ayhan Bozkurt Turnuvası” da, bu yıl ailesi tarafından düzenlendi. Turnuvaya Ankara, İstanbul ve Bodrum’dan 90’a yakın sporcu katıldı.

Ayhan Bozkurt anısına

Turnuvanın ev sahipliğini Bozkurt’un eşi Sigrunn Bozkurt, kızı Reyhan Demirören, oğulları Hakan Bozkurt ve Gökhan Bozkurt ile gelini Seçil Bozkurt yaptı. Ankara Golf Kulübü’nde iki gün süren turnuva sonunda Kadınlar A kategorisinde Gülay Dora, B kategorisinde Kader Doğan, Erkekler A kategorisinde Birol Civelek, B kategorisinde Williams Nkurinziza, C kategorisinde Atilla Kemal Sağlam birinci oldu..
Reyhan Demirören, babasının golf tutkusuyla ilgili şunları söyledi: “Babam çok fazla hobisi olan bir insandı. Yelken, motor, kayak gibi. Ama golf oynamaya başladıktan sonra bu hobilerini bıraktı ve sadece golf oynamak istediğini söylerdi.”
Ayhan Bozkurt anısına

Kadınlar B kategorisi birincisi Kader Doğan, kupasını Reyhan Demirören’in elinden aldı.
Ayhan Bozkurt anısına

Ayhan Karaca - Bercis Açıkalın
Ayhan Bozkurt anısına

Nursel-Gürkan Başeğmez
Ayhan Bozkurt anısına

Kadınlar A kategorisi birincisi Gülay Dora, kupasını Sigrunn Bozkurt’un elinden aldı.

 

 

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