Haber Giriş: 11.01.2020 - 10:51,
Aydın Gürhan kimdir? Çağla Şilen'in yeni sevgilisi olduğu iddia ediliyor
Emre Altuğ ile evliliğini 5 yıl önce noktalayan Çağla Şıkel'in Aydın Gürhan ile beraber olduğu iddia edildi. İddialar ardından Aydın Gürhan’ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Çağla Şikel’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Aydın Gürhan kimdir?
Magazin dünyasına uzak bir isim olan Aydın Gürhan, beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçellerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor. Aydın Gürhan aslen İzmirli.
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