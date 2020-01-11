Aydın Gürhan kimdir? Çağla Şilen'in yeni sevgilisi olduğu iddia ediliyor

Magazin dünyasına uzak bir isim olan Aydın Gürhan, beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçellerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor. Aydın Gürhan aslen İzmirli.