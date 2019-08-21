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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Aydilge kimdir, eşi kim? İşte, Aydilge’nin hayatına dair bilgiler

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Aydilge kimdir, eşi kim? İşte, Aydilge’nin hayatına dair bilgiler

Türk pop müziğinin güçlü sesi Aydilge, eğlenceli kliplerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarda söyledikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Aydilge, Kiralık Aşk şarkısının keman kayıtları sırasında tanıştığı Utku Barış Andaç ile 2018 haziran ayında evlenmişti. Peki, Aydilge kimdir, eşi kim? İşte, Aydilge’nin hayatına dair bilgiler

Genç yaşına, müzik alanında dört albüm, ödüllü dizi müzikleri, edebiyat alanında üç kitap, üniversite birinciliği, radyo- TV- sinema yüksek lisansı, iletişim uzmanlığı, editörlük, radyo programcılığı, yüzlerce konser ve çevre projeleri sığdıran Aydilge, 25 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korusu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, TRT'de radyo sanatçısı olarak görev aldı. Burslu kazandığı Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı. 12 yaşından beri gitar çalarak kendi söz ve bestelerini yapan Aydilge, aynı zamanda yazmış olduğu iki roman ve bir öykü kitabı ile başarılı bir yazarlık kariyerine de sahip. Beş yıl boyunca Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 Rock Fm'de radyo programcılığı yaptı. Bir yandan da Türkiye'nin tek müzik teknolojileri dergisi Volume ve ardından Sound'un editörlüğünü sürdürdü. Albüm ve single'larının yanı sıra Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi ödüllü dizi müzikleri ve hit single'lar çıkardığı müzik kariyeri devam ediyor.

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