Aydilge kimdir, eşi kim? İşte, Aydilge’nin hayatına dair bilgiler
Türk pop müziğinin güçlü sesi Aydilge, eğlenceli kliplerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarda söyledikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Aydilge, Kiralık Aşk şarkısının keman kayıtları sırasında tanıştığı Utku Barış Andaç ile 2018 haziran ayında evlenmişti. Peki, Aydilge kimdir, eşi kim? İşte, Aydilge’nin hayatına dair bilgiler
Genç yaşına, müzik alanında dört albüm, ödüllü dizi müzikleri, edebiyat alanında üç kitap, üniversite birinciliği, radyo- TV- sinema yüksek lisansı, iletişim uzmanlığı, editörlük, radyo programcılığı, yüzlerce konser ve çevre projeleri sığdıran Aydilge, 25 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korusu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, TRT'de radyo sanatçısı olarak görev aldı. Burslu kazandığı Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı. 12 yaşından beri gitar çalarak kendi söz ve bestelerini yapan Aydilge, aynı zamanda yazmış olduğu iki roman ve bir öykü kitabı ile başarılı bir yazarlık kariyerine de sahip. Beş yıl boyunca Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 Rock Fm'de radyo programcılığı yaptı. Bir yandan da Türkiye'nin tek müzik teknolojileri dergisi Volume ve ardından Sound'un editörlüğünü sürdürdü. Albüm ve single'larının yanı sıra Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi ödüllü dizi müzikleri ve hit single'lar çıkardığı müzik kariyeri devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle