Aydilge: Dövülen kadınların çığlığıyım

Önceki gün Bahçeşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen Başarı Ödülleri töreninde Aydilge de ödül aldı. Şarkıcı, Hail Sezai ile seslendirdiği “Aşk Yüzünden” ile “yılın düeti” ödülüne layık görüldü. Ödülünü Coşkun Sabah’ın elinden alan Aydilge, o sırada elbisesinin üzerine giydiği kemerle bezenmiş eteği çıkardı.

Salondakileri şaşkına çeviren Aydilge, şöyle konuştu: “Beni bu ödüle ‘Aşk Yüzünden’ şarkısıyla layık gördünüz. Hepinize teşekkür ederim. Lakin ülkemizde kadın cinayetleri de saplantılı aşklar yüzünden işleniyor.



Aşk asla canice işlenen cinayetlerin kılıfı olamaz. Belime bağladığım bu kemerlerle öldüresiye dövülen kadınların çığlığıyım bu akşam. Sessiz değil, avaz avaz bağırıyoruz. Caydırıcı yasalar, önleyici tedbirler, vahşetin önüne geçecek kararnameler istiyoruz.”