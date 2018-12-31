Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında?
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, açıklamaları ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Aydemir Akbaş bir dönem ‘Çirkin Kral’ Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza atmış, İbrahim Tatlıses filmleriyle hafızalara kazınmıştı. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında?
Arnavut kökenli olan Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu Aydemir Akbaş, 5 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1964'te Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı, oynadığı ilk filmdir. Sinema hayatı boyunca en zor dönemlerde bile tiyatro çalışmalarını sürdüren Aydemir Akbaş, aktör, senarist ve yönetmen olarak görevini başarıyla sürdürmüş ve halen de her koşulda devam ettirmektedir.
Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza atmış, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynamış, Öztürk Serengil ve Sadri Alışık ile hala izlenmekten vazgeçilemeyen sinema filmleri yapmıştır. Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.
Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino'dur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle