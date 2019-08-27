Ayça Ayşin Turan kimdir ve kaç yaşındadır? Ayça Ayşin Turan hangi dizilerde oynadı?
'Dinle Sevgili' dizisindeki Gülfem rolüyle oyunculuk kariyerinde başarı yakalayan Ayça Ayşin Turan, son günlerde internette araştırılan isimlerden oldu. Yer aldığı projelerde dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, ilk sinema filmi 'Sevimli Tehlike'de başrol oynamıştı. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir ve kaç yaşındadır? Ayça Ayşin Turan hangi dizilerde oynadı?
İnternet üzerinden yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde geçen sezon rol alan başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan özellikle magazin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak sosyal medya hesabı Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya başlanan genç oyuncu, internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. İşte, Ayça Ayşin Turan'ın hayatı hakkında bilgiler.
AYÇA AYŞİN TURAN'IN HAYATI
Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür.
2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014’te yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi isimlerle beraber rol almıştır.
İlk sinema filmi, 2015’te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike”dir.
26 yaşındaki genç oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanan “Meryem” dizisinde ilk başrolünü oynadı. Güzel oyuncu son olarak The Protector” (Hakan: Muhafız) isimli projede yer aldı.
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