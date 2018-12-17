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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.12.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Ayça Ayşin Turan kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

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Ayça Ayşin Turan kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

Ayça Ayşin Turan, yer aldığı projeler dolayısıyla son günlerin konuşulan ismi olmaya başladı. Son olarak bir internet projesi olan Hakan: Muhafız (The Protector) isimli yapımda yer alan Ayça Ayşin Turan, TV ekranlarında birçok yapımda yer almıştır. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Kariyerine çok genç yaşlarda yer aldığı Dinle Sevgili isimli dizide başlayan Ayça Ayşin Turan, son günlerde yer aldığı projeler dolayısıyla merak edilen isim olmaya başladı. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir ve hangi dizilerde yer almıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014’te yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi isimlerle beraber rol almıştır.

İlk sinema filmi, 2015’te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike”dir.

26 yaşındaki genç oyuncu son olarak geçtiğimiz gün birinci bölümüyle ekranlarda olan “Meryem” dizisinde ilk başrolünü oynadı. Güzel oyuncu son olarak The Protector” (Hakan: Muhafız) isimli projede yer aldı.

SİNOP'TAN İSTANBUL'A YOLCULUK

Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop’tan İstanbul’a gelişini şöyle anlatmıştı: “Sinop’ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.”

 

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