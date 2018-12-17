Ayça Ayşin Turan kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?
Ayça Ayşin Turan, yer aldığı projeler dolayısıyla son günlerin konuşulan ismi olmaya başladı. Son olarak bir internet projesi olan Hakan: Muhafız (The Protector) isimli yapımda yer alan Ayça Ayşin Turan, TV ekranlarında birçok yapımda yer almıştır. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kariyerine çok genç yaşlarda yer aldığı Dinle Sevgili isimli dizide başlayan Ayça Ayşin Turan, son günlerde yer aldığı projeler dolayısıyla merak edilen isim olmaya başladı. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir ve hangi dizilerde yer almıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür.
2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014’te yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi isimlerle beraber rol almıştır.
İlk sinema filmi, 2015’te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike”dir.
26 yaşındaki genç oyuncu son olarak geçtiğimiz gün birinci bölümüyle ekranlarda olan “Meryem” dizisinde ilk başrolünü oynadı. Güzel oyuncu son olarak The Protector” (Hakan: Muhafız) isimli projede yer aldı.
SİNOP'TAN İSTANBUL'A YOLCULUK
Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop’tan İstanbul’a gelişini şöyle anlatmıştı: “Sinop’ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.”
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