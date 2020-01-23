Haber Giriş: 23.01.2020 - 10:30,
Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa
Adı Furkan Andıç’la aşk dedikodularına karışan Aybüke Pusat, önceki akşam bir mekan çıkışı objektife yansıdı.
2020’nin kendisi için çok güzel başladığını söyleyen oyuncu, “Dilediğim her şey çok güzel gidiyor, şanslı bir sene” dedi. Oyuncu, gazetecilerin parmağındaki yüzüğü sorması üzerine şöyle dedi: “Ne gerek var tektaşa? 24 yaşındayım, niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum, çok mutluyum. Sevgilim de olabilir, nişanlım da. Mesele tektaş değil.”
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