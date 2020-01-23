MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa
GeriMagazin Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.01.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa

Adı Furkan Andıç’la aşk dedikodularına karışan Aybüke Pusat, önceki akşam bir mekan çıkışı objektife yansıdı.

2020’nin kendisi için çok güzel başladığını söyleyen oyuncu, “Dilediğim her şey çok güzel gidiyor, şanslı bir sene” dedi. Oyuncu, gazetecilerin parmağındaki yüzüğü sorması üzerine şöyle dedi: “Ne gerek var tektaşa? 24 yaşındayım, niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum, çok mutluyum. Sevgilim de olabilir, nişanlım da. Mesele tektaş değil.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle