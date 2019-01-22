Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında?
Aybüke Albere, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. ‘Ne Diyorsan’ şarkısıyla adından söz ettiren Aybüke Albere, konuk olarak katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Peki, Aybüke Albere kimdir?
Vokalistliğini yaptığı Edis’le yakın arkadaş olan ve aynı zamanda onun desteğiyle hayalini gerçekleştiren Aybüke Albere, 1990 yılında dünyaya geldi. Yaşamının büyük bir bölümü İzmir'de geçti ve burada sanat tarihi okudu. 19 yaşından beri İstanbul’a gelip giden Aybüke Albere, bir süre Murat Boz’a vokal yaptı. Sonra çeşitli mekanlarda sahne aldı. Çocukken dansöz ve astronot olmak isteyen Aybüke Albere, 14 yaşından itibaren kendi şarkı sözlerini yazmaya başladı.
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