Aybike Esin Tumluer kimdir?
İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle tanınan Aybike Esin Tumluer, bambaşka bir görüntüye kavuştu. Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, ‘Atlas Karan Tumluer’ ismini aldı. Peki, Aybike Esin Tumluer kimdir?
Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. 2017 yılında vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' adlı sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. ‘Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. İki yıl önce cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı.
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