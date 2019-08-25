Ayağımı Seda abla kaydırmadı
ONUR Büyüktopçu, sunduğu Yemekteyiz programının yola Seda Sayan’la devam etmesi sonrası ortaya atılan iddiaları yalanladı.
Oyuncu, şunları söyledi: “Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok. Sene başında yapımcıma programdan ayrılacağımı, artık değişik bir şeyler yapmak istediğimi iletmiştim. Yapımcımız ve kanalımız da uygun buldu. Seda ablayı çok seviyorum. Bayrağı devraldı ve gayet iyi devam ediyor. Allah herkesin ekmeğini versin.”
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