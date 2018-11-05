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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.11.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Avukatları mahkemelik oluyor

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Avukatları mahkemelik oluyor

Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma sürerken, iki ünlü ismin avukatları birbirine girdi.

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ın " Sıla hanımın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim. Herhangi bir asılsız itham, iftira hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda yasal sürece yarından itibaren derhal başlayacağız." sözlerine yanıt geldi.

 GEREKLİ HUKUKİ BAŞVURUYU YAPACAĞIZ!

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, bugün yazılı bir açıklama yaparak suçlamalara cevap verdi:

Ahmet Kural vekili meslektaşımızın bugün adliye çıkışında yapmış olduğu açıklamaya cevap verme zarureti hasıl olmuştur.
Öncelikle müvekkil Sıla Gençoğlu’nun kendisinin ve ailesinin yaklaşık 6 yılı aşkın süredir vekilliğini yapmaktayız. Kendisinin taraf olduğu önceki hukuki süreçlerde olduğu gibi maruz kaldığı şiddete ilişkin derdest olan soruşturma dosyasında da tam ve gereği gibi kanundan kaynaklı avukatlık görevimizi özenle ifa etmeye çalışıyoruz.
Ahmet Kural vekilinin şahsıma karşı baro nezdinde şikayet hakkını kullanacağına ilişkin ifadesi başta basın mensupları olmak üzere kadına karşı şiddete toplumsal duyarlılık gösteren bütün kesimlere verilmek istenen bir mesajdır. Şüphesiz ki şikayet hakkı Anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır. Ahmet Kural vekili hak arama özgürlüğü kapsamında her türlü hukuki başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda Ahmet Kural vekilinin adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, soruşturmanın gizliliğini ihlal ile iftira mahiyetindeki davranış ve söylemleriyle ilgili biz de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baro nezdinde gerekli hukuki başvuruları yapacağız.
Son tahlilde şiddeti meşrulaştırmak ve meseleyi özünden ayırmak suretiyle kişiselleştirmek yerine, hukuki sürecinin bir an önce tamamlanarak, adaletin tecelli edeceğine ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Yargılama makamlarının vereceği her türlü karar tarafımızca saygıyla karşılanacaktır. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Sıla GENÇOĞLU
Vekili
Av. Dr. Rezan EPÖZDEMİR

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