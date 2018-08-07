Taciz davasında flaş gelişme! Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde devam edecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTaciz davasında flaş gelişme! Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde devam edecek mi?
GeriMagazin Taciz davasında flaş gelişme! Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde devam edecek mi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
07.08.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Taciz davasında flaş gelişme! Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde devam edecek mi?

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Taciz davasında flaş gelişme! Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde devam edecek mi?

Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. Karar sonrası açıklama yapan yapımcı Fatih Aksoy: 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Talat Bulut'un yeni sezonda da dizinin kadrosunda yer alacağını söyledi.

Oyuncu Talat Bulut'un başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde 'kostüm asistanı' olarak görev yapan Özge Ş Talat Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Özge Ş.'nin iddialarını incelemeye aldı.Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi.

'YASAK ELMA'DA DEVAM EDECEK Mİ? YAPIMCI KARARINI VERDİ

Yasak Elma dizisinde 'Halit Argun' karakterini canlandıran Talat Bulut'un yeni sezonda da dizide yer alacağını yapımcı Fatih Aksoy açıkladı: Talat Bulut'la devam edeceğiz. Savcının kararını bekliyordum. Savcı takipsizlik verdi. Bizim bu konuda başka bir yorum yapmamıza gerek yok.'

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Mahkemenin kararı sonrası Talat Bulut'un ve Özge Ş.'nin avukatı açıklama yaptı. 'Bulut'un avukatı: 'Talat Bulut hakkındaki asılsız suçlamadan aklanmıştır.' açıklamasını yaparken Özge Ş.'nin avukatı: 'Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var' dedi.

Talat Bulut'un avukatı karar sonrası şu açıklamayı yaptı:

Bilindiği üzere müvekkilim Talat BULUT hakkında, Özge Ş. isimli kişi tarafından bir takım basın yayın organları üzerinden geçtiğimiz Haziran ayının başında taciz edildiği şeklinde tamamıyla iftira mahiyetinde bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Anayasaya göre herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahipken, müvekkilim hakkında asılsız bir suçlama ortaya atarak haysiyet cellatlığı yapanlar, bu hakkı kullanmak suretiyle etkin ve hukuki bir soruşturma talebiyle ortaya çıkmak yerine, adliye önlerinde onlarca kamera önünde ömrünü mesleğine adamış bir sanatçının onuruna ve haysiyetine suikast yapmayı tercih etmişlerdir.

Ne ilginçtir ki, basında boy göstermek yerine aslında yapılması gereken ilk adım olan suç duyurusunda bulunma gibi bir adım için ise günlerce beklenmiş ve nihayetinde bir hafta kadar süre geçtikten sonra, 6 Haziran 2018 günü asılsız bir takım suçlamalarla ve üstüne üstelik de yetkili olmayan bir adliyede suç duyurusunda bulunulmuştur. Suçlamalarla ilgili olarak etkin ve hukuki bir soruşturma yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavalığı’nca konu her yönüyle araştırılmış, tarafların ve tanıkların beyanlanlarına başvurulmuş ve sonuç olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172.maddesi uyarınca kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle dava açılmasına olanak bulunmadığına karar vermiş, bu kararla da müvekkilim Talat BULUT hakkında ortaya atılan suçlamanın delilden yoksun ve mesnetsiz iddia olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.

Toplumun yoğun ilgi gösterdiği bu soruşturma da bu şekilde kapanmış bulunmaktadır. Karar şüphesiz ki itiraza tabidir. Ancak gerçek ortaya çıkmış, müvekkil Talat BULUT hakkındaki asılsız suçlamadan aklanmıştır. Kendisi hakkında insafsızca bir iftirayı ortaya atıp, haysiyet cellatlığı yapanların vicdanlarıyla ne şekilde ibralaşacakları ise açık bir merak konusudur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur,  

ÖZGE Ş'NİN AVUKATI: "TACİZ KUYTUDA YAŞANIR"
Şikayetçi Özge Ş'nin avukatı Sibel Önder ise savcılığın kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Avukat Önder, "Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var, dilekçelerimizi hazırlayıp bugün savcılığa sunacağız. Üst mahkeme itirazımızı değerlendirecek. Verilmiş karar yerinde değildir. Taciz bilindiği gibi, kuytuda yaşanır. Asla orta bir yerde yaşanmaz. Dosya içerisinde, şüpheli aleyhine 5'e yakın tanık ifadesi mevcut. Bunlar hiç değerlendirilmemiş. Dosyanın kapandığı şeklindeki yorumlar hukuk dışı" dedi.

Taciz davasında flaş gelişme Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde devam edecek mi

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (07.08.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları…
daha fazla video için
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Bütün kadınlara güç ve ilham veren 9 Sezen Aksu parçası

Demet Akalın’dan samimi açıklamalar!

Prens öyle bir karar verdi ki: Bebek geldi geliyor

R

Temizlikte ne kadar iyisin? Hemen testi çöz!