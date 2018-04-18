Avrupa’ya örnek olacak
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği’nin engelli çocukların eğitim alacağı merkezin yapımına katkı sağlamak amacıyla verdiği davet, cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.
Ocak 2013’ten bu yana faaliyet gösteren, başkanlığını Revna Demirören’in yaptığı Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, anlamlı bir projeye imza atıyor.
Revna Demirören’in yanı sıra Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy ve Demet Sabancı Çetindoğan tarafından kurulan, proje koordinatörlüğünü ise Özle Özer’in üstlendiği dernek, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla bir özel eğitim merkezi yaptırıyor.
ÖNCELİĞİMİZ BU PROJE
Eğitim merkezinin inşası için gereken bütçeye katkı sağlamak amacıyla önceki gün bir yemek daveti düzenlendi. İstinye Park’taki La Petite Maison’da verilen yemeğe iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören, davette yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün dostlarımızla birlikte baharı karşılıyoruz, bizim için çok güzel ve verimli bir gün oldu. Bizim önceliğimiz, engelli merkezi projemiz. Bu merkezimizi eylül ya da ekim ayında açmayı planlıyoruz. Avrupa’ya örnek olabilecek bir proje.”
Fatoş Altınbaş Sarıgül - Ayşegül Toplusoy - Revna Demirören - Sitare KalyoncuoğluRabia Kurşun
Berrin Okçu
İlkem Öztürk
İpek ToplusoyFani Aysal
Pınar Tezcan
Yelda Tiftik
Banu Çarmıklı
Selda Topal
Aylin Yılmaz
Dilek Türker
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