Avrupa’ya örnek olacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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18.04.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Avrupa’ya örnek olacak

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Avrupa’ya örnek olacak

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği’nin engelli çocukların eğitim alacağı merkezin yapımına katkı sağlamak amacıyla verdiği davet, cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Ocak 2013’ten bu yana faaliyet gösteren, başkanlığını Revna Demirören’in yaptığı Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, anlamlı bir projeye imza atıyor.
Revna Demirören’in yanı sıra Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy ve Demet Sabancı Çetindoğan tarafından kurulan, proje koordinatörlüğünü ise Özle Özer’in üstlendiği dernek, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla bir özel eğitim merkezi yaptırıyor.
ÖNCELİĞİMİZ BU PROJE
Eğitim merkezinin inşası için gereken bütçeye katkı sağlamak amacıyla önceki gün bir yemek daveti düzenlendi. İstinye Park’taki La Petite Maison’da verilen yemeğe iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören, davette yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün dostlarımızla birlikte baharı karşılıyoruz, bizim için çok güzel ve verimli bir gün oldu. Bizim önceliğimiz, engelli merkezi projemiz. Bu merkezimizi eylül ya da ekim ayında açmayı planlıyoruz. Avrupa’ya örnek olabilecek bir proje.”

Avrupa’ya örnek olacak
Fatoş Altınbaş Sarıgül - Ayşegül Toplusoy - Revna Demirören - Sitare Kalyoncuoğlu
Avrupa’ya örnek olacak
Rabia Kurşun
Avrupa’ya örnek olacak
Berrin Okçu
Avrupa’ya örnek olacak
İlkem Öztürk
Avrupa’ya örnek olacak
İpek Toplusoy
Avrupa’ya örnek olacak
Fani Aysal
Avrupa’ya örnek olacak
Pınar Tezcan
Avrupa’ya örnek olacak
Yelda Tiftik
Avrupa’ya örnek olacak
Banu Çarmıklı

Avrupa’ya örnek olacak
Selda Topal
Avrupa’ya örnek olacak
Aylin Yılmaz

Avrupa’ya örnek olacak
Dilek Türker

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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