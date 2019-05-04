Avrupa seferi rekoru
Cem Yılmaz, yeni gösterisi “Diamond Elite Platinum Plus” için çıktığı Avrupa turnesinde toplam 40 bin kilometre yol kat ederek 40 bin seyirciye ulaştı.
Cem Yılmaz’ın 7 yıl aradan sonra seyircisiyle buluştuğu, biletleri saatler içinde tükenen yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus’ın Avrupa turnesi sona erdi. 35 kişilik bir ekiple Avrupa’nın 10 şehrinde sahnelenen gösteriyi 40 binden fazla seyirci izledi.
Nerelere gitti
Her gösterisinde 2.5 saat sahnede kalan ünlü komedyen, sırasıyla Amsterdam, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Zürih, Kopenhag, Frankfurt, Stockholm, Bochum ve Münih şehirlerinde seyirciyle buluştu.
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