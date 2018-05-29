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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ceylan SEVER/ İSTANBUL
29.05.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Avlu dizisine tahliye şoku

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Avlu dizisine tahliye şoku

STAR TV’de yayınlanan Avlu dizisinin hapishane sahnelerinin çekildiği Sancaktepe’deki sete tahliye kararı çıktı.

Merpa Yapı Malzemeleri şirketi Sancaktepe’deki 550 metrekaresi kapalı, 1795 metrekaresi açık olan alanı 5 yıl önce Makro Mikro Basın Yayın Reklam Şirketi’ne kiraladı. Avlu dizisinin yapım şirketi Limon Film de 23 Ekim 2017’de Makro Mikro Basın Yayın Reklam şirketinden söz konusu araziyi kiraladı. Cezaevi sahnelerinin çekilebilmesi için hapishane dekorunun kurulduğu alana 4 ayda 1 milyon 800 bin TL harcandı. Kira bedelinin yanı sıra harcanan elektrik ve su bedelleri de Makro Mikro Basın Yayın Reklam Şirketi’ne ödendi. Ancak 4 Mayıs 2018’de dizi setine İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nden icra memurları gelerek tahliye kararı olduğunu bildirdiler.

Avlu dizisine tahliye şoku

CEZAEVİ DEKORU TAHLİYE EDİLECEK

Limon Film’in avukatları da İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’ne giderek maddi zararlarının büyük olacağını söyleyip tahliye işleminin durdurulmasını istedi. İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme tahliyenin devamına karar verdi.

Avlu dizisine tahliye şoku

KİRACI ŞİRKETTEN KİRALADILAR

Limon Film’in avukatları yaptıkları araştırmada, dizi seti olarak kiralanan yerin asıl sahibinin Merpa Yapı Malzemeleri şirketi olduğunu tespit etti. Makro Mikro Basın Yayın Reklam şirketi bu araziyi 5 yıl önce kiralamıştı. Ancak Merpa Yapı Malzemeleri şirketi hak iddia ederek dizi seti için tahliye kararı çıkartmıştı.

Avlu dizisine tahliye şoku


 

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