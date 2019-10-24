Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz kimdir?
Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı programlarla zaman zaman gündeme geliyor. Serap Korkmaz, hamileliğinde yaptığı boks videolarıyla hem şaşırtmış hem de bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Peki, Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz kimdir?
İç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini burada tamamladıktan sonra İtalya’nın Milano kentine taşınan Korkmaz, Avrupa’nın en büyük tasarım okullarından biri olan Istituto Europeo di Design –IED’ de İç Mimarlık eğitimi gördü. Daha sonra Domus Academy’de “Otel Tasarımı Eğitimi” alan Korkmaz, pek çok mimarlık firmasıyla çalıştı. Türkiye'nin "Avatar" lakabıyla tanıdığı milli boksör Atakan Arslan ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, Leon Aslan Arslan adında bir oğlu var.
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