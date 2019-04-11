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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Atiye’ setinden acı haber

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
‘Atiye’ setinden acı haber

BEREN Saat ile Mehmet Günsür’ün başrolü paylaştığı, Netflix’in Türkiye yapımı yeni dizisi ‘Atiye’nin setinde çalışan Hasan Karatay kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Sette boya işlerini yaparken yüksek bir noktadan düştüğü öğrenilen Karatay, apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden Karatay için dün Sarıgazi Cemevi’nde tören düzenlendi. Hasan Karatay bugün memleketi Tokat Niksar’da toprağa verilecek.

AĞIR İHMAL VAR

Sinema TV Sendikası yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, sigortasız çalıştırılan Karatay’ın ağır ihmal sonucu merdivenden düştüğü, sette ambulans ve iş güvenliğine dair ne bir uzmanın ne de bir önlemin yer almadığını iddia ederek yapım şirketi OG Medya’yı suçladı. OG Medya şirketi ise yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetti ve ayrıntılı açıklamayı hukuki süreç bittikten sonra yapacaklarını belirtti.

Dizinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Mehmet Günsür de sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden Hasan Karatay için başsağlığı mesajları yayınladılar.

‘Atiye’ setinden acı haber

Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık’ın yönetmenliğini üstlendiği “Atiye” dizisinin başrollerini Mehmet Günsür, Beren Saat, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun paylaşıyor.

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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