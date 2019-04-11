‘Atiye’ setinden acı haber
BEREN Saat ile Mehmet Günsür’ün başrolü paylaştığı, Netflix’in Türkiye yapımı yeni dizisi ‘Atiye’nin setinde çalışan Hasan Karatay kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Sette boya işlerini yaparken yüksek bir noktadan düştüğü öğrenilen Karatay, apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden Karatay için dün Sarıgazi Cemevi’nde tören düzenlendi. Hasan Karatay bugün memleketi Tokat Niksar’da toprağa verilecek.
AĞIR İHMAL VAR
Sinema TV Sendikası yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, sigortasız çalıştırılan Karatay’ın ağır ihmal sonucu merdivenden düştüğü, sette ambulans ve iş güvenliğine dair ne bir uzmanın ne de bir önlemin yer almadığını iddia ederek yapım şirketi OG Medya’yı suçladı. OG Medya şirketi ise yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetti ve ayrıntılı açıklamayı hukuki süreç bittikten sonra yapacaklarını belirtti.
Dizinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Mehmet Günsür de sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden Hasan Karatay için başsağlığı mesajları yayınladılar.
Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık’ın yönetmenliğini üstlendiği “Atiye” dizisinin başrollerini Mehmet Günsür, Beren Saat, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun paylaşıyor.
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