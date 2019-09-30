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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Ateşböceği Ercan kimdir? İşte gerçek ismi

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Ateşböceği Ercan kimdir? İşte gerçek ismi

'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu, sevenlerini korkuttu. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Haberler ardından Ateşböceği Ercan'ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ateşböceği Ercan kimdir? İşte gerçek ismi

Sanat dünyasında Ateşböceği Ercan ismiyle bilinenen Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale, Lapseki’de dünyaya geldi. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa‘nın Mudanya ilçesinin Trilye, şimdiki adıyla Zeytinbağ’ına taşındı. Henüz 5 yaşındayken Karagöz oynatmaya başladı. İlkokulu ve ortaokulu da doğduğu şehirde tamamladı. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesinde okudu. 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.

Ateşböcekleri ismini Kabataş’tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70'li ve 80'li yıllarda TRT’de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90'lı yıllarda ise tv kanallarının artması ile TV dizileri ile izleyicinin karşısına çıktı.

1970’li ve 1980’li yıllarda ‘Ateş Böcekleri’ Yalçın Otağı ile birlikte, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerin kadrosunda gazinolarda komedyen olarak görev aldı.

1986 yılından bu yana gazetelere bulmacalar hazırladı. 1990 yılında Türkiye Bulmaca Şampiyonu oldu.

Ercan Bostancıoğlu, 6 Ocak 1965 tarihinde evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu 2005 yılında lösemi sebebi ile hayatını kaybetti. Çiftin Neslihan adında bir kızı var.

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