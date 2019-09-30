Ateşböceği Ercan kimdir? İşte gerçek ismi
'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu, sevenlerini korkuttu. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Haberler ardından Ateşböceği Ercan'ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ateşböceği Ercan kimdir? İşte gerçek ismi
Sanat dünyasında Ateşböceği Ercan ismiyle bilinenen Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale, Lapseki’de dünyaya geldi. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa‘nın Mudanya ilçesinin Trilye, şimdiki adıyla Zeytinbağ’ına taşındı. Henüz 5 yaşındayken Karagöz oynatmaya başladı. İlkokulu ve ortaokulu da doğduğu şehirde tamamladı. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesinde okudu. 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.
Ateşböcekleri ismini Kabataş’tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70'li ve 80'li yıllarda TRT’de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90'lı yıllarda ise tv kanallarının artması ile TV dizileri ile izleyicinin karşısına çıktı.
1970’li ve 1980’li yıllarda ‘Ateş Böcekleri’ Yalçın Otağı ile birlikte, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerin kadrosunda gazinolarda komedyen olarak görev aldı.
1986 yılından bu yana gazetelere bulmacalar hazırladı. 1990 yılında Türkiye Bulmaca Şampiyonu oldu.
Ercan Bostancıoğlu, 6 Ocak 1965 tarihinde evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu 2005 yılında lösemi sebebi ile hayatını kaybetti. Çiftin Neslihan adında bir kızı var.
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