Atatürk’ün ‘sesi’ oldu
28 Aralık’ta vizyona giren ‘Börü’ filminde yer alan Atatürk sahnesinde, Ulu Önder’i seslendiren ismin usta oyuncu Tamer Karadağlı olduğu ortaya çıktı. Sahnenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından usta oyuncuya tebrik mesajları yağdı.
Yönetmenliğini Can Emre ile Cem Özüduru’nun üstlendiği, 28 Aralık’ta beyazperdedeki yerini alan “Börü” filmindeki Atatürk sahnesi izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Bu özel sahnede Atatürk’ü seslendiren kişinin Tamer Karadağlı olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün filmin yapımcısı ve senaristi Alper Çağlar’ın sosyal medya hesabından o sahneyi paylaşmasının ardından sinemaseverler şaşkınlık yaşadı.
Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kıran sahnenin ardından mesaj yağmuruna tutulan Tamer Karadağlı “Şimdiye kadar yüzlerce karakteri seslendirdim ama bu seslendirdiğim en özel sahnelerden biriydi. Çok heyecanlandım ve en az izleyenler kadar duygulandım. Ayrıca sesimin tanınmamış olması da bu özel sahneye yakışan bir iş yaptığımı gösterdi ve beni çok mutlu etti. Yapılan tüm güzel yorumlara teşekkür ediyorum” dedi.
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