Ata Demirer sezonu açıyor
ATA Demirer, kapalı gişe sahnelediği “Ata Demirer Gazinosu”nun yeni sezonunu açıyor.
Ünlü komedyen yeni sezon ilk gösterisini 7 Kasım’da BKM Tiyatro’da sahneleyecek.
Gösteride Taşkın Sabah’ın yönettiği orkestra eşliğinde şarkılar söyleyen Demirer, “Biz burada hayali bir gazino yaptık. Seyirciyle birlikte neredeyse her şarkıda dünyanın başka bir ucuna gidiyoruz; Yunanistan, İtalya, Latin Amerika... Bu bir gazino ve gazinoda tek şarkıcı olmaz. Dolayısıyla ben de seslendirdiğim her eserde, başka bir karaktere bürünüyorum” diye konuştu.
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