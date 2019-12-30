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Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Asuman Dabak yaşadığı zor günleri anlattı: 6 ay ömrün kaldı dediler

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Asuman Dabak yaşadığı zor günleri anlattı: 6 ay ömrün kaldı dediler

Ünlü oyuncu Asuman Dabak, gazeteci Ali Eyüboğlu ile televizyoncu İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları “Magazin Noteri”nin canlı yayın konuğu oldu.

Yıllar önce kendisine ilk rahim kanseri teşhisi konduğunda bir doktorun kendisine “6 ay ömrün kaldı” dediğini anlatan Dabak, “Yıllar geçti üzerine neler yaşadım, iki kez daha atlattım ama gördüğünüz gibi buradayım. Ben bu hastalığı kabul etmiyorum ve ölmemeye karar verdim” dedi.

Ben duymadım

“Kilit” filminin setinde yönetmen Adil Oğuz Valizade ile Mert Fırat arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar hakkında da konuşan Dabak, “Ben sette böyle bir şeye denk gelmedim. Bizim dışımızda bir şey yaşandıysa bilemem. Adil benim çok eski arkadaşım. Her ekipte ufak tefek zorluklar yaşanabilir. Ancak benim kulağıma böyle bir şey gelmedi. Filmin çekimleri bitmek üzere ve Mert, final sahnelerini çekecek. Sağlam bir polisiye film geliyor” dedi.

Asuman Dabak yaşadığı zor günleri anlattı: 6 ay ömrün kaldı dediler


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