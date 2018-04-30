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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
DHA
30.04.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Asuman Dabak: Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz

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Asuman Dabak: Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz

ESENYURT Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen ’Bağımlılık’ paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. ’Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim. Yozlaşmış toplumda biz sanatçıların da payı var" dedi.

Birlikte Yaşam Platformu ve Ego Psikolojik Danışmanlık paydaşlığında gerçekleştirilen panele bölgedeki sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, aileler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğünü deneyimli spiker Gülgün Feyman yaptı. Selda Alkor, Asuman Dabak, Didem Balçın, Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, Dr. Hikmet Gülaçtı, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve STK Uzmanı Tuncer Dağ panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Birlikte Yaşam Platformu sözcüsü gazeteci Çetin Yılmaz platformun 2011 yılında bir grup bilim insanı ve avukat desteğiyle kurulduğunu dile getirdi. Yılmaz, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bağımlılık sorunu hakkında çözümler olduğunu ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Boğaziçi Okulları Genel Müdürü Burak Hasanbaşoğlu, bağımlılık gibi kapsamlı bir gündem başlığı altında, toplumu ilgilendiren kritik problemlerin ele alınmasının önemine değinerek, saygın konukları misafir etmekten duyduğu onur ve mutluluğu belirtti. Yıllarca kola bağımlısı olarak yaşadığını ifade eden Feyman, "Bir gün bırakmaya karar verdim. Bir yıl kadar önce başardım. Kola kaybetti, su kazandı. Suya bağımlıyım şimdi. İnsan isterse kurtulabiliyor" dedi.

SELDA ALKOR: SİGARAYI YENDİM
Sigara bağımlılığını yendiğini anlatan Selda Alkor, "Günlük hayatımızda zaaflarımız var ve ben de sigara bağımlısıydım. Sigaranın zararlarını fazlasıyla gördüm, gerçek yüzünü anladım. Bir gün sigarayı yere attım ve ayağımla ezdim. ’Sen beni öldüremezsin, ama ben seni söndürürüm’ dedim. 35 yıl sonra sigarayı bırakmak önemliydi. İnsan sabah kalkınca önce aynaya bakmalı, sonra kendine sorular sormalı. Yaratıcı olan bir çok insanın aşırı bağımlılıkları olduklarını biliyorum. Bir garip Selda Alkor olarak, kötü alışkanlıklardan kurtulmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

Asuman Dabak: Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz

"BAĞIMLILIĞIN ÖZÜNDE ZEVK ALMAK VAR"
Toplumun önde gelen insanlarının bağımlılık konusundaki görüşlerinin önemine değinen Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, "Bağımlılıkla sorunu olan insanlara sempatik gelmeyiz. O nedenle işimiz hem zor, hem de risklidir. Selda Alkor gibi sevilen bir sanatçının bağımlılık hakkında konuşması benim 24 saat hekimlik anlatmamdan daha kıymetli. Toplumun önde gelen insanlarının bu konuda öne çıkmaları çok mühim. Liverpool oyuncusu Muhammed Salah, uyuşturucu kullananlara ’lütfen gidin tedavi olun’ mesajı paylaştı. Hastane başvurularının oranı yüzde 400 arttı. Hepimiz bağımlı adayıyız ve bağımlılık bir zevkle oluşuyor. Zevki yok sayarsak ve sebeplerin içinden atarsak, gerçekten uzaklaşırız. Zevk, bu işin odağıdır" ifadelerini kullandı.

DABAK: SAĞLIKLI OYUNCU ADAYLARI İÇİN ÖZENLİ DAVRANMALIYIZ

Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulduğunu söyleyen Asuman Dabak, bunun topluma yansımasını şu sözlerle anlattı:

"’Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim. Yozlaşan toplumda biz sanatçıların da payı var. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz. Sosyal ortamda hepimiz alkol alıyoruz. Keyiflendiriyorsa sorun yok ama, alkol sonrası ertesi sabah sete vaktinde gidemiyorsanız, ezberinizi yapamamışsanız bu işe dur demek gerekiyor. Oyun arkadaşınıza saygısızlık yapmaya hakkınız yok. Bizim işimiz performans, alınan madde performansı düşürüyor. Benim üç tane oyunculuk atölyem var. Sağlıklı öğrenciler, oyuncu adayları yetiştirmek istiyorsak, o derecede özenli davranmalıyız. Duruşumuzu takip eden kitleleri görmezden gelemeyiz. Bugün ünlü bir sanatçı uyuşturucudan ceza alıp, kısa sürede çıkmışsa, piyasada hala kaşesi yüksek işler yapıyorsa, çocuklara ne anlatacağız? İyi aktör olmanın yolu setin bir kenarında sigaralık sarıp içmekten geçmiyor. Bir barın köşesinde viski yudumlamak şöhret getirmiyor. Hepimizin sorumlu davranması lazım."

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