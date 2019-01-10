Aspendos’ta tiyatro kavgası
Mustafa Erdoğan’ın kurduğu Anadolu Ateşi Dans Topluluğu davalık oldu. Dans grubunun gösteri alanı olarak kullandığı Antalya Aspendos Arena’dan tahliyesi için arazinin sahibi Hüseyin Avni Aykol mahkemeye başvurdu.
ANADOLU danslarını çağdaş figürlerle birleştiren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 2008 yılından beri gösteri alanı olarak kullandığı Antalya Aspendos Arena’nın tahliyesi için dava açıldı. Davanın, gösteri merkezinin bulunduğu 25 dönümlük arazinin sahibi Hüseyin Avni Aykol’un başvurusu ile açıldığı öğrenilirken, tahliye talebine karşı dava ile yanıt veren Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, mahkemeden kira bedelinin tespitini talep etti.
Aspendos Arena
FAHİŞ KİRA BEDELİ İSTEDİLER
Dava süreci ile ilgili Erdoğan’ın avukatı İlkser Akbulut, şu bilgileri verdi: “Bizden çok yüksek bir kira bedeli talep edildi. O tiyatroyu Anadolu Ateşi yaptırdı. Şu an o tiyatroyu taşımaya kalksanız birkaç milyon, yeniden inşa ettirseniz 10 milyonlar harcamanız gerekir. Buna rağmen karşı taraf tahliye istedi. Biz ise kira bedelinin tespitini istedik. Yani aynı dava içinde karşı dava açtık. Zaten mülk sahibine de son iki yılda 50’şer bin TL ödeme yapmıştık.” Akbulut sözlerine şöyle devam etti: “Araştırmamızda bölgedeki 20 dönümlük arazinin 120 bin TL’ye mülkiyetinin satıldığını tespit ettik. Ama onlar bizden yıllık 150 bin TL, 5 yıllık 750 bin TL istiyor. İsim büyük diye büyük bir kira bedeli talep ediyorlar. Şu an için tahliye söz konusu değil.”
Aspendos Tiyatrosu
Taraflar anlaşmaya varamadı
25 dönümlük arazinin sahibi Hüseyin Avni Aykol, kiracıların 10 yılı doldurduğunu, davanın tamamlanmasının ardından geniş kapsamlı bir açıklama yapacağını söyledi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ise, “Uzun süredir taraflar arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu biliyorum. Görüştüler ama süreç aşılamadı. Bizim sürece herhangi bir müdahalemiz söz konusu değil. Tahliye kararı çıkarsa o zaman gerekli işlemler kamu kurumları tarafından yürütülecek” dedi.
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