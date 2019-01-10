Aspendos’ta tiyatro kavgası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Magazin HaberleriAspendos’ta tiyatro kavgası
GeriMagazin Aspendos’ta tiyatro kavgası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Aspendos’ta tiyatro kavgası

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Aspendos’ta tiyatro kavgası

Mustafa Erdoğan’ın kurduğu Anadolu Ateşi Dans Topluluğu davalık oldu. Dans grubunun gösteri alanı olarak kullandığı Antalya Aspendos Arena’dan tahliyesi için arazinin sahibi Hüseyin Avni Aykol mahkemeye başvurdu.

ANADOLU danslarını çağdaş figürlerle birleştiren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 2008 yılından beri gösteri alanı olarak kullandığı Antalya Aspendos Arena’nın tahliyesi için dava açıldı. Davanın, gösteri merkezinin bulunduğu 25 dönümlük arazinin sahibi Hüseyin Avni Aykol’un başvurusu ile açıldığı öğrenilirken, tahliye talebine karşı dava ile yanıt veren Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, mahkemeden kira bedelinin tespitini talep etti. 

Aspendos’ta tiyatro kavgası

Aspendos Arena

FAHİŞ KİRA BEDELİ İSTEDİLER

Dava süreci ile ilgili Erdoğan’ın avukatı İlkser Akbulut, şu bilgileri verdi: “Bizden çok yüksek bir kira bedeli talep edildi. O tiyatroyu Anadolu Ateşi yaptırdı. Şu an o tiyatroyu taşımaya kalksanız birkaç milyon, yeniden inşa ettirseniz 10 milyonlar harcamanız gerekir. Buna rağmen karşı taraf tahliye istedi. Biz ise kira bedelinin tespitini istedik. Yani aynı dava içinde karşı dava açtık. Zaten mülk sahibine de son iki yılda 50’şer bin TL ödeme yapmıştık.” Akbulut sözlerine şöyle devam etti: “Araştırmamızda bölgedeki 20 dönümlük arazinin 120 bin TL’ye mülkiyetinin satıldığını tespit ettik. Ama onlar bizden yıllık 150 bin TL, 5 yıllık 750 bin TL istiyor. İsim büyük diye büyük bir kira bedeli talep ediyorlar. Şu an için tahliye söz konusu değil.” 

Aspendos’ta tiyatro kavgası

Aspendos Tiyatrosu

Taraflar anlaşmaya varamadı

25 dönümlük arazinin sahibi Hüseyin Avni Aykol, kiracıların 10 yılı doldurduğunu, davanın tamamlanmasının ardından geniş kapsamlı bir açıklama yapacağını söyledi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ise, “Uzun süredir taraflar arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu biliyorum. Görüştüler ama süreç aşılamadı. Bizim sürece herhangi bir müdahalemiz söz konusu değil. Tahliye kararı çıkarsa o zaman gerekli işlemler kamu kurumları tarafından yürütülecek” dedi.

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü isimler bu törende buluştu

Yoga eğitmeni olacak

Yeni yaş kutlaması

Ünlü oyuncudan örnek davranış! Poşet artık yok