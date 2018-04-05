Uçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslı'yı koluna kazıttı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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05.04.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslı'yı koluna kazıttı

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Uçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslı'yı koluna kazıttı

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'deki bekârlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düştü. Kazada 3'ü mürettebattan 11 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnanlı işadamı Bassam Houssami nikâh masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Aslı İzmirli'nin acı haberiyle yıkıldı.

 Zor günler geçiren Bassam Houssami, nişanlısını yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslıyı koluna kazıttı

 Numan Ceylan Bassam Houssami'nin fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"AŞK; pervassızca, cesurca, körü körüne, ANLATILAMADAN yaşanır. Nişanlanıp evlilik hazırlıkları yaparken, elim bir kazada kaybettiğiniz SEVGİLİNİZİN, NİŞANLINIZIN sevgisini YÜREĞİNİZE HAPSEDİP, BAŞINI OMZUNUZDA, YÜZÜNÜ KOLUNUZA NAKŞETTİĞİNİZ, YAŞAM BOYU TAŞIYACAĞINIZ NAKIŞTIR AŞK.

MEZARA ELLERİNİZLE KOYDUĞUNUZ SEVGİLİNİZİN BEDENİNDEN RUHUNU İÇİNİZE ÇEKEREK, GELECEK KAYGISI TAŞIMADAN BİR BÜTÜN OLMA HALİDİR AŞK. AŞK TILSIMDIR, YÜCEDİR, ULVİDİR. SONUNU DÜŞÜNMEDEN YAŞANAN, hiç bir kalıba sığmayan bir DUYGUDUR.. AŞK, BASSAM’ın ASLI’yı İÇSELLEŞTİRME HALİDİR. O yüzden AŞIKLAR ve AŞK ÖLMEZ, SONSUZA DEK YAŞANIR.. TIPKI ASLI’yla BASSAM gibi."

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslıyı koluna kazıttı

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